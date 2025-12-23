Erdoğan: Türkiye Bölgesinin Veri Üssü Olacak — 2028-2029 Hiper Ölçekli Bulut Projesi

Erdoğan: Türkiye bölgesinin veri üssü konumuna gelecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki atılımlarına vurgu yaptı. Erdoğan, 2028-2029 yıllarında faaliyete geçirilmesi planlanan hiper ölçekli bulut bölgesi projesinin ülkeyi Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü haline getirip bölgesel bir veri üssü konumuna taşıyacağını ifade etti.

Tören ve ödüller

Konuşmasında, Haziran ayında ebediyete uğurlanan Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve hayatını kaybeden tüm bilim insanlarına rahmet dileyen Erdoğan; hakemlere, komitelere ve Akademi Konseyi'ne teşekkür etti. Cumhurbaşkanı şu bilgileri paylaştı: TÜBA kapsamında bu yıl 38 bilim insanına ödül ve berat tevcih edildi; TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri ise 8 farklı üniversiteden 11 akademisyene takdim edildi. Tören sonunda toplam 47 bilim insanı ve 8 eser onurlandırıldı.

Bilimsel başarılar ve destekler

Erdoğan, bilim ve teknoloji yatırımlarına ilişkin rakamları paylaştı: son 23 yılda TÜBİTAK akademik AR-GE destek programlarıyla 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis edildiğini; Bilim İnsanı Destekleri kapsamında 415 bin 119 bilim insanına 46,5 milyar lira destek sağlandığını söyledi. Özel sektörde desteklenen 28 bin 493 projeye ilişkin kaynak ise 134 milyar lira olarak aktarıldı. Ayrıca 2007'den beri 53 bin 394 projeye 8,22 milyar lira destek verildiği belirtildi.

Yapılan yatırımların somut çıktıları arasında TEKNOPARK sayısının 2’den 113’e yükselmesi, AR-GE merkezlerinin sayısının sıfırdan 1.360’a çıkarılması ve TEKNOPARK bulunan il sayısının 2’den 64’e yükseltilmesi yer aldı. Erdoğan, TEKNOFEST ve kütüphane yatırımları gibi gençlere yönelik projelerin de altını çizdi.

Bilim kültürü, medeniyet ve gelecek vurgusu

Konuşmasında medeniyet mirasına, bilginin evrenselliğine ve geçmişin ilhamına dikkat çeken Erdoğan; astronomi, tıp, matematik ve mimari alanlarda tarihsel katkılara işaret etti. Anadolu coğrafyasını büyük şahsiyetlerin yetiştiği merkez olarak tanımlayan Erdoğan, Nurettin Topçu’dan alıntı tadında bir değerlendirme ile geçmişin miras alınmasının önemini vurguladı ve gençlere seslenerek geleceğin bilim insanlarından beklentisini dile getirdi.

Savunma, uzay ve eleştirilere yanıt

Bilimsel projelerin çeşitli eleştiriler ve engellemeler karşısında hayata geçirildiğini söyleyen Erdoğan, savunma ve uzay çalışmalarına yönelik itirazları eleştirerek Sinop’taki füze denemelerine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu vurguladı. Türkiye’nin yapay zeka, otonom sistemler ve insansız teknolojiler gibi alanlarda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Törenin özel anları: eser ve harita takdimleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kavaid-i Ressamiye adlı el yazması eseri takdim etti. 1834 tarihli bu eser, Mühendishane ve Osmanlı dönemi askeri-mimari eğitim bağlamında önemli bir kaynak olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne kazandırıldı.

Ayrıca törende, Türkiye’nin kutup araştırmalarını simgeleyen İlk Türk Antarktika Denizcilik Haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Harita, TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın (SHODB) saha çalışmalarının ürünü olarak takdim edildi.

Son sözler ve tören anıları

Erdoğan, Nobel ödüllü Aziz Sancar, Fuat Sezgin, Gazi Yaşargil, Cahit Arf ve Halil İnalcık gibi isimleri örnek göstererek gençleri çalışmaya, araştırmaya ve şevklerini korumaya çağırdı. Törenin sonunda Cumhurbaşkanı sahneye annesiyle gelen bir bebeğe altın hediye etti ve çocuklarla sohbet etti.

Not: Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle bizzat Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi; tören Türkiye’nin bilimde ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

