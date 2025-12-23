Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan Karşılıklı Yatırımları 39 Milyar Dolar

KEK toplantıları ve eylem planı

Yılmaz, 12. Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) toplantısının dün Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile gerçekleştirildiğini anımsatarak, teknik çalışmalar sonucu 110 maddelik yeni bir eylem planı imzalandığını bildirdi. Daha önce Türkiye’de imzalanan 120 maddelik eylem planıın 93 maddesinin hayata geçirildiğini; bunun yaklaşık %78 performans sergilediğini aktardı.

Ticaret, yatırım ve özel sektörün rolü

Ticaret verilerine işaret eden Yılmaz, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar olduğunu, liderlerin ise 15 milyar dolar hedef koyduğunu söyledi. Karşılıklı yatırımları detaylandıran Yılmaz, Azeri firmalarının Türkiye’ye yaptığı yatırımların 21 milyar dolar, Türk firmalarının Azerbaycan’a yaptığı yatırımların ise 18 milyar dolar olduğunu belirtti. Toplamın 39 milyar dolar olduğunu kaydeden Yılmaz, ilk aşamada 50 milyar dolar hedefine ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Enerji, lojistik ve koridorların önemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolatın konuşmasından aktarılanlara göre, SOCAR ve Star Rafinerisi Türkiye’nin petrokimya sektöründe önemli rol oynuyor; Star Rafinerisi SOCAR iştirakiyle Türkiye’nin rafine petrol üretiminin en az yüzde yirmi beşini sağlıyor ve SOCAR ile Star Türkiye’ye 1,2 milyar dolar tutarında ihracat dövizi kazandırıyor. Ayrıca Türkiye’den Azerbaycan’a yatırım yapan yaklaşık 7 bin müteşebbisin burada 18 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiği, Albayrak Holding’in işlettiği Elet Limanının ise Türk dünyasıyla ticarette kritik rol oynadığı ifade edildi. Zengezur Koridorunun tamamlanmasıyla ulaşım bağlarının güçleneceği ve ticaretin ivme kazanacağı belirtildi.

Devlet desteği ve sürdürülebilir vizyon

Yılmaz, devletlerin rolünü altyapı, güvenlik ve düzenleyici ortam sağlayarak iş dünyasının önünü açmak şeklinde özetledi: "İki hükümet olarak sizlerin yanındayız, arkanızdayız." İş insanlarını ekonomik kazancın ötesinde sosyal ve kültürel bağlar kuran aktörler olarak tanımladı ve MÜSİAD Azerbaycan’ın bu süreçte önemli katkı sağladığını belirtti.

Gelecek için enerji dönüşümü çağrısı

Yılmaz, enerji alanındaki fırsatlara dikkat çekerken fosil yakıtlara dayalı kaynakların zamanla öneminin azalacağını vurguladı. Bu nedenle elde edilen gelirlerle ekonominin çeşitlendirilmesi, petrol dışı sektörlerin güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda hızlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Genel kurulda hem devlet hem özel sektör temsilcilerinin ortak çabasıyla ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği, MÜSİAD’ın da bu hedefe katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

