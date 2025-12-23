DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,46%
ALTIN
6.124,87 -0,35%
BITCOIN
3.713.022,47 1,9%

Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:07
Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da Görüştü

Hakan Fidan, Somali Bakan Nur ile Ankara'da Görüştü

İkili görüşmede liman ve deniz ulaştırma gündemi öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar liman operasyonları ve deniz ulaştırma alanındaki iş birliği konularını ele aldı. Yapılan görüşme iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesine olanak sağladı.

Toplantı, Türkiye ile Somali arasındaki denizcilik ve altyapı iş birliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SOMALİ LİMANLAR VE DENİZ ULAŞTIRMA BAKANI ABDÜLKADİR MUHAMMED NUR...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, SOMALİ LİMANLAR VE DENİZ ULAŞTIRMA BAKANI ABDÜLKADİR MUHAMMED NUR İLE BİR ARAYA GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz: Türkiye-Azerbaycan Karşılıklı Yatırımları 39 Milyar Dolar
2
Erdoğan: Türkiye Bölgesinin Veri Üssü Olacak — 2028-2029 Hiper Ölçekli Bulut Projesi
3
Özgür Özel: "Bahis ve uyuşturucu ülkenin ana gündemi oldu"
4
Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da Görüştü
5
Yerlikaya: Kabine Döneminde 58 Ülkeden 588 Kırmızı Bültenli Suçlu Türkiye'ye Getirildi
6
Arslan: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Yeni ve Avantajlı
7
Erdoğan: Sinop füze denemelerinde muhalefetin 'balıklar tedirgin oluyor' itirazına rağmen başarı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi