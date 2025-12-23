Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da Görüştü

Hakan Fidan, Somali Bakan Nur ile Ankara'da Görüştü

İkili görüşmede liman ve deniz ulaştırma gündemi öne çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede, taraflar liman operasyonları ve deniz ulaştırma alanındaki iş birliği konularını ele aldı. Yapılan görüşme iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesine olanak sağladı.

Toplantı, Türkiye ile Somali arasındaki denizcilik ve altyapı iş birliğinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

