DEM Parti İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Ziyaret Etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede ele alınan konular

Mithat Sancar görüşme sonrası yaptığı açıklamada, gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarının ele alındığını belirtti. Yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını, Adalet Bakanlığı'nın hazırlıkları hakkında bilgi aldıklarını ve kendi önerilerini sunduklarını ifade etti.

Sancar, barışın ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebileceğini vurguladı ve Adalet Bakanlığına düşen önemli rolü hatırlattı. Ayrıca 11. yargı paketi başta olmak üzere hukuksal zeminin barış için güçlendirilmesi, infazda eşitlik ve süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarının görüşüldüğünü aktardı.

Buldan'ın değerlendirmesi

Pervin Buldan ise barış süreciyle ilgili çıkarılacak yasaya dair hazırlıkların ele alındığını belirtti. Buldan, cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, yaşlı ve hasta tutuklular ile infazı yaklaşan tutukluların görüşmenin gündeminde olduğunu söyledi.

Buldan, cezaevlerinde çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu bulunduğunu ve idari gözlem kurullarında yaşanan sorunlar nedeniyle tahliyelerin gerçekleşmediğini aktardı. Bu konularda önerilerini Adalet Bakanlığına ilettiklerini belirten Buldan, Adalet Bakanı'nın yapıcı yaklaşımına teşekkür ederek hazırlıkların en kısa zamanda tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Taraflar sürecin selamete ulaşması amacıyla takip, istişare ve diyalogu sürdüreceklerini bildirdi.

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ (DEM PARTİ) İMRALI HEYETİ ÜYELERİ, ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ’U ZİYARET ETTİ.