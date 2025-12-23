DEM Parti İmralı Heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı adası ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşme makamda gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

Önceki temaslar

Heyet, daha önce siyasi parti grupları ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşmüştü.

