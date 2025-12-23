DOLAR
DEM Parti İmralı Heyeti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Görüştü

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile makamda görüştü; toplantıya Pervin Buldan ve Mithat Sancar katıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:02
DEM Parti İmralı heyeti, İmralı adası ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

Görüşme makamda gerçekleştirildi. Toplantıya TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı.

Önceki temaslar

Heyet, daha önce siyasi parti grupları ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de görüşmüştü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

