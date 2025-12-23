Eskişehir - Nilüfer dostluk ziyareti: Başkanlar deneyim paylaştı

Eskişehir’den Nilüfer’e dostluk ziyareti

Başkanlar tecrübe ve iş birliği mesajı verdi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ağırladı. Görüşmede iki kurum arasında karşılıklı tecrübe paylaşımı ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

Buluşma, Nilüfer Belediyesi Halk Evinde gerçekleşti. Toplantıda yerel yönetim çalışmaları ve hayata geçirilen projeler ele alınırken, kentlerin sosyal ve kültürel gelişimi için atılacak ortak adımlar üzerinde duruldu.

Ziyarette Başkan Şadi Özdemir’e Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları da eşlik etti. İki başkan, belediyecilik vizyonu çerçevesinde fikir alışverişinde bulundu ve deneyim paylaşımının vatandaşlara daha iyi hizmet sunma açısından önemine dikkat çekti.

Şadi Özdemir ziyaretle ilgili memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Eskişehir, şehircilik ve sosyal yaşam anlamında hepimizin takdir ettiği bir kent. Başkan Ayşe Ünlüce’yi Nilüfer’de ağırlamak bizim için büyük mutluluk. İki kurum olarak deneyimlerimizi paylaşmak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına bize güç katacaktır".

Ayşe Ünlüce ise misafirperverlik için Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür etti; Nilüfer’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek iş birliklerine açık olduklarını söyledi.

Ziyaret, yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

