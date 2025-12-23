DOLAR
Rusya'dan Ukrayna'ya geniş hava saldırısı: 1'i çocuk 3 ölü

Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın 650'den fazla İHA ve 30'dan fazla füzeyle düzenlediği saldırıda 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:37
Zelenskiy: 650'den fazla İHA ve 30'dan fazla füze kullanıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece saatlerinden bu yana ülkeye yönelik geniş çaplı bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Zelenskiy, Rusya'nın 650'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30'dan fazla füze ile enerji sektörünü ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti. Saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Kiev bölgesinde 1 kadının Rus insansız hava aracı tarafından öldürüldüğünü; Khmelnytskyi bölgesinde 1 kişinin öldüğü; Jitomir bölgesinde ise Rus insansız hava aracının bir konuta isabet etmesi sonucu 4 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Bu Rus saldırısı, Rusya’nın öncelikleri hakkında son derece net bir sinyal veriyor. İnsanların sadece aileleriyle, evlerinde ve güvende olmak istediği Noel öncesinde bir saldırı. Bu savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı. Putin hala öldürmeyi bırakması gerektiğini kabul edemiyor. Bu da dünyanın Rusya’ya yeterince baskı yapmadığı anlamına geliyor. Şimdi harekete geçme zamanı. Rusya, barışa ve güvence altına alınmış güvenliğe doğru yönlendirilmelidir. Ukrayna’nın her gün, hafta içi ve tatillerde insan hayatını savunduğunu hatırlamalıyız. Ukrayna için hava savunması, silah tedariki için fon sağlanması ve enerji ekipmanı temini, hafta sonları da durmayan süreçlerdir. Nihayetinde barışı sağlamak için hayatı korumaya olan bağlılığımızı sürdürmeliyiz. Ukrayna’ya yardım eden herkese teşekkürler. Bugün sessiz kalmayacak ve Rusya’yı yaptıklarından dolayı kınayacak her lidere ve her politikacıya teşekkürler.

Zelenskiy ayrıca Rusya’nın en az 13 bölgeye saldırdığını, çok sayıda İHA ve füzenin düşürüldüğünü ve saldırılar sonucunda Ukrayna genelinde elektrik kesintileri yaşandığını aktardı.

