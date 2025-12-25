DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Kim Jong-Un 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltıyı denetledi

Kim Jong-Un, 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltının inşasını denetleyip nükleer caydırıcılığı güçlendirme çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:17
Kim Jong-Un 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltıyı denetledi

Kim Jong-Un 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltıyı denetledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, inşası süren 8 bin 700 tonluk dev nükleer denizaltı projesini yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette yaptığı konuşmada stratejik denizaltıya sahip olmanın önemine dikkat çekti.

İnceleme ve liderin mesajı

Kuzey Kore yönetiminin açıklamasına göre Kim, burada yaptığı konuşmada stratejik nükleer denizaltıya sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Kim Jong-Un, "En iyi savunma politikası, en güçlü saldırı kabiliyetlerine dayanır. Süper güçlü saldırı kabiliyetleri, ulusal güvenliği koruyan en iyi kalkandır" ifadelerini kullandı.

Yeni nükleer denizaltının inşa sürecinin tamamlanması ile kritik bir eşiğin aşılacağını belirten Kim, "Bu, Kuzey Kore’nin savaş caydırıcılığının ulaştığı boyutu hem halkımıza hem de düşmana açık şekilde gösteren, yeni bir çağın başlangıcı niteliğinde, kritik bir değişim olacaktır" dedi.

Kim ayrıca, "Ülkemizin onurunu temsil eden ve güvenliğini mutlak suretle garanti altına alan nükleer kalkanı daha da güçlendirmek mevcut neslin asil görevidir" sözleriyle nükleer güçten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Nükleer silahlanmanın hızlandırılması acil bir görev

Kim Jong-Un, ABD’nin Güney Kore’nin nükleer denizaltı geliştirme planına onay verdiğini hatırlatarak bunun "Kore Yarımadası ve çevresinde istikrarsızlığı daha da artıracağı" değerlendirmesinde bulundu. "Kuzey Kore, bu adımı güvenliğini ve deniz egemenliğini ağır biçimde ihlal eden saldırgan bir eylem ve mutlaka karşılık verilmesi gereken bir güvenlik tehdidi olarak görmektedir" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki zorlu güvenlik ortamının fiili bir tehdit haline geldiğini savunan Kim Jong-Un, "Bu nedenle donanmamızın modernizasyonu ve nükleer silahlanmanın hızlandırılması acil bir görev ve vazgeçilmez bir seçenektir" dedi.

"Düşman egemenliğimizi ihlal ederse ağır bir bedel öder"

Kim, Kuzey Kore’nin "güçlü caydırıcılık" politikasında değişiklik olmayacağının altını çizerek, "Düşmanlar ülkemizin egemenliğini ve güvenliğini ihlal etmeleri halinde ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak, askeri seçeneğe yönelmeleri durumunda acımasız bir misilleme saldırısı ile karşılaşacaktır" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan ABD’ye tepki

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı açıklamasında, ABD Donanması’na ait bir nükleer denizaltının mühimmat ikmali bahanesiyle 23 Aralık'ta Güney Kore’nin Pusan kentine geldiği hatırlatıldı. Bakanlık, "Bölgemizdeki süregelen ABD nükleer tehdidi, bu tehditleri ortadan kaldırabilecek stratejik misilleme kapasitesinin daha da hızlı şekilde güvence altına alınmasını zorunlu kılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, Kuzey Kore’nin söz konusu riskleri nükleer silahlara sahip devletler arasındaki "karşılıklı dengeleme doktrini" doğrultusunda ele alacağı ve "ABD’nin nükleer güç gösterilerine karşılık gelen tedbirler değerlendirilecek; bu tedbirlerin yöntemi ve uygulanma zamanı ise simetri ve asimetri ilkeleri çerçevesinde belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, 8 BİN 700 TONLUK DEV NÜKLEER DENİZALTININ İNŞA SÜRECİNİ...

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, 8 BİN 700 TONLUK DEV NÜKLEER DENİZALTININ İNŞA SÜRECİNİ DENETLEYEREK, "ÜLKEMİZİN ONURUNU TEMSİL EDEN VE GÜVENLİĞİNİ MUTLAK SURETLE GARANTİ ALTINA ALAN NÜKLEER KALKANI DAHA DA GÜÇLENDİRMEK MEVCUT NESLİN ASİL GÖREVİDİR" DEDİ.

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN, 8 BİN 700 TONLUK DEV NÜKLEER DENİZALTININ İNŞA SÜRECİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıeylül CHP'de Rüşvet İddiası: Hakan Keskin Görevden Alındı
2
Kuzey Kore'den İlk Deneme: Uzun Menzilli Uçaksavar Füzeleri Başarıyla Test Edildi
3
2027 TEKNOFEST için Erzurum talebi
4
Kim Jong-Un 8 bin 700 tonluk nükleer denizaltıyı denetledi
5
Cezayir Meclisi Fransız Sömürgeciliğini Oybirliğiyle Suç İlan Etti
6
Knesset’te 7 Ekim Soruşturması İçin Siyasi Komisyon Tasarısı Protestolarla Geçti
7
Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu, Erdoğan Başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısına Katıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması