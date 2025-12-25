Başkan Şeniz Doğan'dan Regaip Kandili Mesajı: Sevgi, Saygı ve Gönül Birliği Çağrısı

Başkan Şeniz Doğan'dan Regaip Kandili Mesajı

Sevgi, saygı ve gönül birliğine vurgu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda gecenin manevi önemine dikkat çekti ve birlik çağrısında bulundu.

Doğan, "Regaip Kandili; dostluk, dayanışma, paylaşma ve hoşgörü gibi değerlerimizin daha da anlam kazandığı kutsal bir gecedir" ifadelerini kullandı.

Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel gecelerden biri olduğunu belirten Doğan, bu mübarek gecenin barışın, huzurun ve adaletin hâkim olduğu günlere vesile olmasını temenni etti.

Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Manevi dünyamızda müstesna bir yere sahip olan Regaip Kandili; dostluk, dayanışma, paylaşma ve hoşgörü gibi değerlerimizin daha da anlam kazandığı kutsal bir gecedir. Bir kez daha bu anlamlı geceye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günde sevgi, saygı ve gönül birliğinin pekişmesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Regaip Kandili vesilesiyle edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Rahmet ve bereketin kapılarının aralandığı, manevi iklimiyle gönülleri buluşturan Regaip Kandili’nin milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun"

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN, REGAİP KANDİLİ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, "REGAİP KANDİLİ; DOSTLUK, DAYANIŞMA, PAYLAŞMA VE HOŞGÖRÜ GİBİ DEĞERLERİMİZİN DAHA DA ANLAM KAZANDIĞI KUTSAL BİR GECEDİR" DEDİ.