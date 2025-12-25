DOLAR
Başkan Şeniz Doğan'dan Regaip Kandili Mesajı: Sevgi, Saygı ve Gönül Birliği Çağrısı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili mesajında sevgi, saygı ve gönül birliğine vurgu yaparak duaların kabulünü diledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:24
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda gecenin manevi önemine dikkat çekti ve birlik çağrısında bulundu.

Doğan, "Regaip Kandili; dostluk, dayanışma, paylaşma ve hoşgörü gibi değerlerimizin daha da anlam kazandığı kutsal bir gecedir" ifadelerini kullandı.

Regaip Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel gecelerden biri olduğunu belirten Doğan, bu mübarek gecenin barışın, huzurun ve adaletin hâkim olduğu günlere vesile olmasını temenni etti.

Mesajında şu ifadelere yer verdi: "Manevi dünyamızda müstesna bir yere sahip olan Regaip Kandili; dostluk, dayanışma, paylaşma ve hoşgörü gibi değerlerimizin daha da anlam kazandığı kutsal bir gecedir. Bir kez daha bu anlamlı geceye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu özel günde sevgi, saygı ve gönül birliğinin pekişmesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Regaip Kandili vesilesiyle edilen tüm duaların kabul olmasını diliyorum. Rahmet ve bereketin kapılarının aralandığı, manevi iklimiyle gönülleri buluşturan Regaip Kandili’nin milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun"

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

