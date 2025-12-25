DOLAR
Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz

Bakan Memişoğlu, EVS ve Akıllı Bileklik ile dijital dönüşüm ve 856 yeni ambulansla acil sağlık hizmetlerini hızlandırdıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:57
Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz

Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 856 ambulansın teslim törenindeki konuşmasında, dijital dönüşüm ve filodaki büyümeyle acil sağlık hizmetlerinde hız ve kapasite artışı sağlandığını söyledi.

"2002 yılında, tüm Türkiye’de yalnızca 481 Acil Yardım İstasyonumuz ve 618 ambulansımız vardı. O günün şartlarında yılda ancak 380 bin vakaya müdahale edilebiliyordu. Vatandaşımız, en zor anında ‘Acaba ambulans gelir mi?’ endişesi taşıyordu. 2025 yılı itibariyle bugün ise; Acil Yardım İstasyonumuzu 3 bin 574’e çıkardık. Bu yıl hizmete aldığımız 856 yeni ambulansımızla birlikte toplam filomuzu 6 bin 308’e ulaştırdık. Yaptığımız bu yatırımlarla, ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunu yüzde 10 azaltırken, istasyon başına düşen ambulans sayımızı yüzde 8 artırmayı başardık. Sonuç ortadadır: 2002’de 380 bin olan yıllık vaka müdahale kapasitemiz, bugün 7 milyona ulaşmıştır"

Hava ambulanslarında hedef: GÖKBEY

"2008 yılında 5 araçla başladığımız bu yolculukta, bugün 17 hava ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşımızı gökyüzünden şifayla taşıdık. 2026 yılı sonu itibariyle bu gücü yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarımız ile perçinleyeceğiz. Şifayı kendi kanatlarımızla, kendi mühendisliğimizle taşıyacağız"

Dijital dönüşüm hamleleri

Konuşmasında dijital uygulamalara vurgu yapan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Akıllı Bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz. Çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün süreç artık sistem üzerinden yapılmakta, ambulansın konumundan; hastanın hayati bulguları, yapılan tıbbi müdahalelerin, kullanılan ilaçlara kadar tüm veriler anlık takip edebiliyoruz. Vatandaşımıza hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına, canlı trafik verilerinin kullanılarak en yakın ve en uygun sağlık tesisi seçilebiliyor. Ambulans içerisinde bulunan kameralar ile özellikle çoklu trafik kazalarında olay yeri anlık izlenebilmekte, bu sayede vakaların durumuna uygun ambulans ve personel yönlendirilmektedir. Acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına Akıllı Bileklik projesini devreye alıyoruz."

Memişoğlu, tören sonunda kurdele kesiminin ardından ambulansta deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Bakan Memişoğlu: "Dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi...

Bakan Memişoğlu: "Dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz"

