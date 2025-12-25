Tavas Belediyesi'nden Personel Haklarına Güçlü Adım: 2026 Sosyal Denge Sözleşmesi

Tavas Belediyesi, 2026 Sosyal Denge Sözleşmesini İmzaladı

Tavas Belediyesi, çalışanların hak ve emeğini merkeze alan yönetim anlayışı doğrultusunda 2026 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini yetkili sendika Tüm-Yerel-Sen ile imzaladı. Yapılan sözleşme, belediye personeline yönelik önemli kazanımlar getiriyor.

Sözleşmenin Getirdikleri

Personel haklarının güçlendirilmesini amaçlayan anlaşma kapsamında, belediye bünyesinde görev yapan çalışanların ekonomik ve sosyal şartlarında iyileştirmeye gidildi. Tavas Belediyesi, bu adımla emekten yana belediyecilik anlayışını yeniden vurgulamış oldu.

Başkan Kadir Tatık'ın Açıklaması

Kadir Tatık sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediyemizin sosyal belediyecilik yaklaşımı, ilçemize hizmet ederken büyük bir özveriyle çalışan personelimizin haklarını korumayı kapsıyor. 2026 yılını kapsayan bu sözleşmenin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emek ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum"

İmzalanan sözleşme, Tavas Belediyesi çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve kurum içinde adil bir dengesi sağlamayı hedefliyor.

TAVAS BELEDİYESİ, ÇALIŞANLARIN HAK VE EMEĞİNİ MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA 2026 YILINI KAPSAYAN SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİ YETKİLİ SENDİKA TÜM-YEREL-SEN İLE İMZALADI. YAPILAN SÖZLEŞMEYLE BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI.