DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Tavas Belediyesi'nden Personel Haklarına Güçlü Adım: 2026 Sosyal Denge Sözleşmesi

Tavas Belediyesi, yetkili sendika Tüm-Yerel-Sen ile 2026 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini imzalayarak personel hak ve sosyal koşullarında iyileştirmeye gidiyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:24
Tavas Belediyesi'nden Personel Haklarına Güçlü Adım: 2026 Sosyal Denge Sözleşmesi

Tavas Belediyesi, 2026 Sosyal Denge Sözleşmesini İmzaladı

Tavas Belediyesi, çalışanların hak ve emeğini merkeze alan yönetim anlayışı doğrultusunda 2026 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini yetkili sendika Tüm-Yerel-Sen ile imzaladı. Yapılan sözleşme, belediye personeline yönelik önemli kazanımlar getiriyor.

Sözleşmenin Getirdikleri

Personel haklarının güçlendirilmesini amaçlayan anlaşma kapsamında, belediye bünyesinde görev yapan çalışanların ekonomik ve sosyal şartlarında iyileştirmeye gidildi. Tavas Belediyesi, bu adımla emekten yana belediyecilik anlayışını yeniden vurgulamış oldu.

Başkan Kadir Tatık'ın Açıklaması

Kadir Tatık sözleşmenin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belediyemizin sosyal belediyecilik yaklaşımı, ilçemize hizmet ederken büyük bir özveriyle çalışan personelimizin haklarını korumayı kapsıyor. 2026 yılını kapsayan bu sözleşmenin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emek ve katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum"

İmzalanan sözleşme, Tavas Belediyesi çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve kurum içinde adil bir dengesi sağlamayı hedefliyor.

TAVAS BELEDİYESİ, ÇALIŞANLARIN HAK VE EMEĞİNİ MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA 2026...

TAVAS BELEDİYESİ, ÇALIŞANLARIN HAK VE EMEĞİNİ MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA 2026 YILINI KAPSAYAN SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİ YETKİLİ SENDİKA TÜM-YEREL-SEN İLE İMZALADI. YAPILAN SÖZLEŞMEYLE BELEDİYE PERSONELİNE YÖNELİK ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLANDI.

TAVAS BELEDİYESİ, ÇALIŞANLARIN HAK VE EMEĞİNİ MERKEZE ALAN YÖNETİM ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA 2026...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Şeniz Doğan'dan Regaip Kandili Mesajı: Sevgi, Saygı ve Gönül Birliği Çağrısı
2
Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Görevden Alınmalı — Halk 'Terörsüz Türkiye'yi' Destekliyor
3
Tavas Belediyesi'nden Personel Haklarına Güçlü Adım: 2026 Sosyal Denge Sözleşmesi
4
Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz
5
Tokat Belediyesi'ne 2025 Model 54 Kişilik Otobüs — Başkan Yazıcıoğlu Test Etti
6
İsrail'den İran'a B-2 Bombardıman Uçağıyla Yapay Zeka Video Göndermesi
7
Altıeylül CHP'de Rüşvet İddiası: Hakan Keskin Görevden Alındı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması