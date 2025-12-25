DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Tokat Belediyesi'ne 2025 Model 54 Kişilik Otobüs — Başkan Yazıcıoğlu Test Etti

Tokat Belediyesi, toplu ulaşım kalitesini yükseltmek için 2025 model 54 kişilik yeni otobüsü hizmete aldı; Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu inceleme ve test sürüşü yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:49
Tokat Belediyesi'ne 2025 Model 54 Kişilik Otobüs — Başkan Yazıcıoğlu Test Etti

Tokat Belediyesi'ne 2025 Model 54 Kişilik Otobüs

Tokat Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna 2025 model, 54 kişilik yeni bir otobüs kazandırdı.

Başkan Yazıcıoğlu yerinde inceledi, test sürüşü yaptı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik birimler şantiyesinde yeni otobüsü yerinde inceleyerek, trafiğe kapalı şantiye alanında deneme sürüşü gerçekleştirdi.

İnceleme sonrası Başkan Yazıcıoğlu, belediyecilik anlayışlarının merkezinde hizmet kalitesi ve verimliliğin yer aldığını vurgulayarak şöyle dedi:

"Belediyemiz araç parkına kazandırdığımız 2025 model 54 kişilik yeni otobüsümüz Tokat’ımıza, belediyemize hayırlı olsun. Üretken Belediyecilik anlayışıyla belediyemiz araç parkını daha da güçlendiriyoruz. Daha güvenli, konforlu ve çağdaş ulaşım hizmeti için canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Teknik ekip ziyareti ve personele teşekkür

Program kapsamında Başkan Yazıcıoğlu, teknik birimler şantiyesini ziyaret ederek burada görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Yazıcıoğlu, belediye hizmetlerinin sahadaki emekle güçlendiğini belirterek tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

TOKAT BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIMDA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNA 2025 MODEL 54...

TOKAT BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIMDA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNA 2025 MODEL 54 KİŞİLİK YENİ BİR OTOBÜS KAZANDIRIRKEN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU DA YENİ ARACI YERİNDE İNCELEYEREK TEST SÜRÜŞÜ YAPTI.

TOKAT BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIMDA HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ARAÇ FİLOSUNA 2025 MODEL 54...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Şeniz Doğan'dan Regaip Kandili Mesajı: Sevgi, Saygı ve Gönül Birliği Çağrısı
2
Adem Yurdagül: Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Görevden Alınmalı — Halk 'Terörsüz Türkiye'yi' Destekliyor
3
Tavas Belediyesi'nden Personel Haklarına Güçlü Adım: 2026 Sosyal Denge Sözleşmesi
4
Memişoğlu: Dijital Dönüşüm ve 856 Yeni Ambulansla Müdahaleyi Hızlandırıyoruz
5
Tokat Belediyesi'ne 2025 Model 54 Kişilik Otobüs — Başkan Yazıcıoğlu Test Etti
6
İsrail'den İran'a B-2 Bombardıman Uçağıyla Yapay Zeka Video Göndermesi
7
Altıeylül CHP'de Rüşvet İddiası: Hakan Keskin Görevden Alındı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması