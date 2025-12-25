Tokat Belediyesi'ne 2025 Model 54 Kişilik Otobüs — Başkan Yazıcıoğlu Test Etti

Tokat Belediyesi'ne 2025 Model 54 Kişilik Otobüs

Tokat Belediyesi, toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla araç filosuna 2025 model, 54 kişilik yeni bir otobüs kazandırdı.

Başkan Yazıcıoğlu yerinde inceledi, test sürüşü yaptı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, teknik birimler şantiyesinde yeni otobüsü yerinde inceleyerek, trafiğe kapalı şantiye alanında deneme sürüşü gerçekleştirdi.

İnceleme sonrası Başkan Yazıcıoğlu, belediyecilik anlayışlarının merkezinde hizmet kalitesi ve verimliliğin yer aldığını vurgulayarak şöyle dedi:

"Belediyemiz araç parkına kazandırdığımız 2025 model 54 kişilik yeni otobüsümüz Tokat’ımıza, belediyemize hayırlı olsun. Üretken Belediyecilik anlayışıyla belediyemiz araç parkını daha da güçlendiriyoruz. Daha güvenli, konforlu ve çağdaş ulaşım hizmeti için canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Teknik ekip ziyareti ve personele teşekkür

Program kapsamında Başkan Yazıcıoğlu, teknik birimler şantiyesini ziyaret ederek burada görev yapan personelle bir araya geldi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Yazıcıoğlu, belediye hizmetlerinin sahadaki emekle güçlendiğini belirterek tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

