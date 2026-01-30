Samsun Büyükşehir'den İlçelere Destek: Halit Doğan, %118,99 ile Mali Şampiyon

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:30
Samsun Büyükşehir'den İlçelere Saha ve Mali Destek

Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, ilçe belediyelerinin yetişemediği hizmet alanlarına destek verdiklerini belirterek, 'Siyasi parti ayrımı yapmadan Samsun'un ihtiyacı olan her noktada varız' dedi.

Mali başarı ve disiplin

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 mali verilerine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi yüzde 118,99 bütçe yeterliliği oranıyla 'mali şampiyonlar' arasında yer aldı. Başkan Doğan, mali disiplini ön planda tuttuklarını vurgulayarak bu güçlü yapıyla ilçe belediyelerine verilen desteğin 2026 yılında artarak süreceğini söyledi.

Kaynak yönetimi ve personel hassasiyeti

Belediye imkânlarının dikkatli ve planlı yönetilmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, vatandaşların ilçe hizmetleri için yoğun beklenti içinde olduğunu aktardı. Personel alımında son derece hassas davranıldığını belirterek, 'İmkânları doğru yönetmek zorundayız. Personel almaya kalksak belediyeyi doldururuz ama yarın maaşını veremeyiz' ifadelerini kullandı. Doğan, kaynağın etkin ve verimli kullanılmasının hem Büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Görev alanı dışındaki çalışmalar ve meclis kararı

Doğan, Büyükşehir'in yol ağlarının bittiği noktalarda ilçelerde çalışma yürüttüklerini belirtti. Meclisten alınan kararla 'Samsun Büyükşehir Belediyesi ara sokaklarda da çalışma yapabilir' hükmü getirildiğini hatırlatan Doğan, görev alanı dışındaki çalışmalarda yüzde 10 sınırına uyduklarını, geçen yıl bu ölçüde çalışma yaptıklarını ve 2026'da desteği artıracaklarını açıkladı.

Başkan Doğan, yol çalışmaları kapsamında özellikle 100. Yıl Bulvarı, Atakum'da İsmet İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı projelerine değindi; Atatürk Bulvarı projesinin orta refüj kaydırma ve yan yol düzenlemeleri nedeniyle yaklaşık 18 ay sürebilecek yoğun bir çalışma olduğunu söyledi.

İlçelere somut destekler

Personel maaşlarını ödemekte zorlanan ilçe belediyelerine yönelik destek örnekleri veren Doğan, Atakum Belediyesi ile görüşmeler sonucu Tekkeköy'de bir arsa alımı gerçekleştirildiğini ve buradan bazı ödemelerin yapıldığını aktardı. Ayrıca Atakum için imarda bir benzin istasyonu yeri oluşturulduğunu, böylece gelir elde edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Doğan, Büyükşehir'in il genelinde süren çalışmaları şöyle sıraladı: Terme'de kadınlar plajı, Alaçam'da büyük millet bahçesi, Bafra'da 20 dönümlük millet bahçesi, 153 restoranlar ve Petek Kafe projeleri. Ayrıca İlkadım'da balık restoranı, Canik'te Ulus Caddesi ve Mesut Birinci Caddesi yenilemeleri, Şehir Hastanesi'ne tramvay hattı bağlantısı gibi yatırımların devam ettiğini kaydetti.

İş birliği vurgusu

Doğan, ilçelerle ilişkilerin seçim sonrası siyasi ayrım gözetilmeksizin yürütüldüğünü belirterek, 'Biz seçimi bitirdikten sonra artık iktidar, muhalefet vesaire olarak bakmıyoruz. Bütün herkes Samsun halkının iradesiyle seçilmiş, görevinin başında belediye başkanımızdır' dedi. Başkan, emeği geçen belediye başkanlarıyla 'abi-kardeş' ilişkisi içinde şehre hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

