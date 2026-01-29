Serdar Çam: Dünyanın En Büyük Ekonomileri Türkiye’ye Hayran

Kastamonu ziyaretleri ve temaslar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kastamonu programına ilk olarak Vali Meftun Dallı’yı makamında ziyaret ederek bakanlığın kentteki yatırım ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı’na geçen Çam, partililerle bir araya geldi ve EDEP İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Çam’ın değerlendirmeleri

Toplantıda konuşan Çam, ülkenin karşı karşıya olduğu küresel karışıklıklarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Dünyadaki bir sürü kargaşasının içinde ülkemiz, devletimiz çok daha kritik bir noktada, güzel çalışmalar yapıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kabinesi, bakanları, bakanlıkları, bürokrasisi, teşkilatları hepsi ayrı ayrı kendi köşesinde, kendi kalesinde bayrağı en güzel noktaya taşımaya çalışıyor. Bu çalışma bir takım çalışması. Yani ayrımız, gayrımız yok. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin en önemli görevi de amacı da bir bir bütünlük sistemi oluşturmaktı ve bunu büyük ölçüde başardı".

Çam, ziyaret ettikleri şehirlerdeki yatırımları, ülkenin köklü geçmişi ve parlak geleceğinin göstergesi olarak nitelendirerek, uygulanan ekonomi modelini şu sözlerle özetledi: "Bütün bakanlıklar öncelikle olarak orta vadeli plan, enflasyonla mücadele ve tasarruf tedbirleri çerçevesinde, deprem bölgesinin yeniden toparlanması, ülkemizin kalkınması, uluslararası standartlarda savunma sanayinde, ihracatta, turizmde her alanda gelişmesine katkı sağlayan muazzam bir ekonomi modelini uyguluyor. Yurt dışına çıktığımız zaman karşılaşıyoruz. Dünyanın en önemli, en büyük ekonomileri bile Türkiye’ye hayran bir şekilde bakıyor."

Çam, Türkiye’nin bölgede güvenli liman rolünü üstlendiğini ve hem barışın sağlanmasına katkı hem de ekonomik güçlenme yoluyla diğer ülkelere destek vermeye çalıştığını vurguladı: "Türkiye adeta bir güvenli liman olarak bölgesinde adım adım hem savaşlarının bitirilmesine katkı sağlamaya hem ekonomik ve ticari olarak daha da güçlenerek diğer ülkelere katkı sağlamaya çalışıyor."

Milletvekilleri ve il başkanının mesajları

AK Parti Milletvekili Serap Ekmekci Kastamonu’nun kültürel zenginliğine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Her sokağında her caddesinde tarihi, kültürü sonuna kadar yaşayabileceğiniz çok özel bir memlekete sahibiz. Kayak turizmi ve deniz turizmine sahibiz. Hem doğa, hem kültür, hem de manevi anlamda her yönde dolu dolu bir şehir. 19 ilçesi ve köyleriyle birlikte tarihi bir şehir. Kastamonu’muzu desteklerinizle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılında kültür ve turizm anlamında en güzel yerlere taşıyacağımızdan şüphe duymuyoruz".

AK Parti Milletvekili Halil Uluay ise Kastamonu’nun turizm sezonlarının yoğun geçtiğini ve bakanlıktan ciddi destek aldıklarını belirtti: "Turizm sezonlarını yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bakanlığımızın desteklerini de ciddi manada alıyoruz".

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise tescilli yapılar konusundaki çalışmaların kapsamını aktardı: "Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 126 tescilli binanın onarımını yapmış. Bunlar ecdadın bize mirası olan yapılardır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın özellikle 2005 yılından itibaren bugüne kadar 454 tane sivil mimarlık örneğinin projesini yaptırdığını görüyoruz. Bunun yanında da 292 tanede kültür varlığımızın onarımını yaptığını görüyoruz. 2002 yılına kadar yapılmayan çalışmaların onlarca katını son 23 yılda yaptığını görüyoruz."

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. SERDAR ÇAM, ÜLKENİN NERESİNE GİTSEK, HANGİ ŞEHRİ GEZSELER MUTLAKA BİR MARKA YATIRIMI, MUAZZAM BİR YATIRIMI MUTLAKA GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.