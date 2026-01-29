Destici: "O saç örgüsü Bozkurt’un yelesidir" — BBP 33. Yılında Sert Mesajlar

Destici: "O saç örgüsü Bozkurt’un yelesidir"

Büyük Birlik Partisi (BBP), kuruluşunun 33’üncü yıl dönümünü Ankara’daki bir otelde düzenlenen programla kutladı. Programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş, CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, güne özel hazırlanan video izlendi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesaj okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları ifade etti: "Nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyor, Büyük Birlik Partisi’nin kuruluşunun 33’üncü yıl dönümünü gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle Büyük Birlik Partisi’nin kurucu Genel Başkanı, kıymetli siyasetçi Muhsin Yazıcıoğlu’nu bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Bin yıl önce bu toprakları fetheden ecdadımız, hangi hassasiyetleri gözettiyse, bugün de milletçe aynı istikamette yürüyor, bölgemizde yaşanan çalkantılara rağmen büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Söz konusu Türkiye olduğunda tüm farklılıklarımızı bir yana bırakıp 86 milyon tek yürek, tek bilek olacağımıza, inşallah 21’inci asra mührümüzü vuracağımıza, şanlı bayrağımızın dünyanın dört bir yanında gururla dalgalanması için canla, başla çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle partinizin 33’üncü kuruluş yıl dönümünü tekrar tebrik ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Destici’den parti çizgisi ve milli vurgu

Programda konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin 33 yıllık siyasi yolculuğunda yalnızca millete ve milli değerlere yaslandığını, Türk milletinin tarihi misyonu ile Türk-İslam birliği idealinden vazgeçmediklerini ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

"Kim PKK-YPG-SDG’yi savunmak istiyorsa buyursun gitsin"

Destici, Suriye’deki gelişmelere ve SDG’nin anlaşmalara uymamasına dikkat çekerek şunları söyledi: "Kim PKK-YPG-SDG’yi savunmak istiyorsa buyursun gitsin, kapı açık ama giderken geri dönmemek üzere, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu ve kimliklerini bırakıp gidecekler."

Destici ayrıca ana muhalefetin ve PKK uzantısı sözcülerin pozisyonlarına tepki göstererek, "Sandılar ki dünkü düzen var. Artık dünkü düzen yok. Ya şartsız, müzakeresiz silahlarınızı bırakırsınız ya da boynunuza devletin ilmiği ve balyozu kafanıza geçer" ifadelerini kullandı.

Türk bayrağına yapılan saldırılara sert tepki

Türk bayrağına yönelik tutumları "millete, vatana ve cumhuriyete düşmanlık" olarak nitelendiren Destici, yıllarca ülkeyi bölmek için kullanılmış örgüt ve uzantılarının simgesel saldırılarına değindi: "Kurdurdukları sözde partilerin kongrelerinde, toplantılarında Türk bayrakları yerlere atıldı. Kazandıkları belediyelerde ilk iş olarak gönderden, duvarlardan Türk bayrakları indirildi."

Destici, kayyum tartışmalarına ilişkin olarak da katıldığı bir bölgede vatandaşlarla yaptığı görüşmeleri aktararak, "Ne olacak, adamlarda en ufak bir değişiklik var mı? ... 'Yok' diyorlar. Yine aynısını yapacaklar" dedi ve siyasi bölücülüğe dikkat çekti.

"O saç örgüsü, Bozkurt’un yelesidir"

Destici, tarih ve törelere yönelik saldırılara tepkisini şöyle dile getirdi: "Sınırın ötesindeki YPG’li çapulcular ile Meclis’teki kravatlı uzantıları, ağız birliği etmişçesine yeni bir propaganda başlatmışlar. Neymiş? ’Saç örgüsü’ üzerinden kendilerine bir efsane uydurmaya çalışıyorlar. ... O saç örgüsü, Bozkurt’un yelesidir, çakalın, sırtlanın oyuncağı olamaz."

Konuşmasında ataların saç örgüsünü tarihteki büyük lider ve kahramanlara bağlayarak örnekleyen Destici, bu sembollerin Türk devlet geleneği ve onurunun parçası olduğunu vurguladı.

Aile ve nüfus politikalarına yönelik öneriler

Destici, dünya genelinde nüfusunu kaybetme tehlikesi yaşayan ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığına dikkat çekerek aile ve doğum oranlarını artırmaya yönelik öneriler sundu: "Evlilikler azalıyor, doğum oranları düşüyor, aile kurumunu ayakta tutmakta zorluklar yaşıyoruz."

Önerileri arasında evlenen çiftlere faizsiz kredi, ev ve araç sahibi olmaları için vergi ve faiz indirimleri, 3 çocuk sahibi ailelere özel destek programı ve kadına yönelik şiddete karşı "daha fazla caydırıcı tedbirler ve hukuki düzenlemeler" yer aldı. Destici ayrıca sokak çetelerinin köklerinin kazınması gerektiğini vurguladı.

İdam önerisi ve referandum çağrısı

Konuşmasını idam tartışmasıyla sürdüren Destici, "Milletin vicdanında ’idam’ çoktan onaylanmıştır. Gelin, bundan kaçmayın. Gelin, bu kararı milletimiz versin" diyerek bir referandum önerdi. Destici, teklifini şöyle açıkladı: "Terör suçları, çocuk katilleri, tecavüzcü sapıklar için Narin’in, Sıla bebeğin, Aybüke Yalçın öğretmenin katilleri için idam cezası referandumu yapılmasını öneriyoruz. Sandığı milletin önüne koyalım."

Konuşmasını, "Biz diyoruz ki; adalet mağdurun yüreğini soğutmaktır. Caniye merhamet, mazluma ihanettir. O ip o sandıktan çıkacak ve adalet yerini bulacaktır" sözleriyle sonlandırdı.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ, "ŞİMDİ DE BİNLERCE YILLIK SAVAŞÇI GELENEĞİMİZE, ATALARIMIZIN SAÇ ÖRGÜSÜNE Mİ GÖZ DİKTİNİZ? O SAÇ ÖRGÜSÜ, BOZKURT'UN YELESİDİR, ÇAKALIN, SIRTLANIN OYUNCAĞI OLAMAZ" DEDİ.