TBMM Genel Kurulu'nda "oy pusulası" gerginliği: Celal Adan tepki gösterdi

Yoklama sırasında salonda olmayan bir vekil adına Başkanlık Divanı'na oy pusulası gönderilmesi Genel Kurul'da gerginlik yarattı; Celal Adan olayı saygısızlık olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:48
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sırasında, muhalefetin isteği üzerine yapılan yoklamada tansiyon yükseldi.

Yoklama anında salonda bulunmayan bir milletvekili adına Başkanlık Divanı'na oy pusulası gönderilmesi üzerine, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bulundukları sıralardan kalkıp kürsüye gelerek olayı protesto etti.

Genel Kurulda artan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Adan, yapılan hareketi sayıgısızlık ve terbiyesizlik olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

"Meclisi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Benim yönettiğim Genel Kurulda ciddi bir saygısızlık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Burada olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır. Kim getirdiyse ahlaksızdır"

Yaşananların ardından birleşime verilen arada, Genel Kurul gündemindeki görüşmelerin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları