TBMM Genel Kurulu'nda "oy pusulası" gerginliği: Celal Adan tepki gösterdi

TBMM Genel Kurulu'nda "oy pusulası" gerginliği

Yoklama sırasında salonda olmayan milletvekili adına gönderilen pusula protestolara yol açtı

TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sırasında, muhalefetin isteği üzerine yapılan yoklamada tansiyon yükseldi.

Yoklama anında salonda bulunmayan bir milletvekili adına Başkanlık Divanı'na oy pusulası gönderilmesi üzerine, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri bulundukları sıralardan kalkıp kürsüye gelerek olayı protesto etti.

Genel Kurulda artan gerginlik üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi. Adan, yapılan hareketi sayıgısızlık ve terbiyesizlik olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

"Meclisi yönetirken büyük bir şuurla yönetiyorum. Hepinize saygım var. Benim yönettiğim Genel Kurulda ciddi bir saygısızlık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Burada olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır. Kim getirdiyse ahlaksızdır"

Yaşananların ardından birleşime verilen arada, Genel Kurul gündemindeki görüşmelerin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

EMEKLİĞİ AYLIĞI DÜZENLEMESİNİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TBMM GENEL KURUL’UNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YOKLAMADA İŞLEMİNDE, SALONDA BULUNMAYAN BİR MİLLETVEKİLİ ADINA BAŞKANLIK DİVANI’NA OY PUSULA GÖNDERİLMESİ NEDENİYLE MECLİS’TE TANSİYON YÜKSELDİ. MECLİS BAŞKANVEKİLİ CELAN ADAN BU EYLEMİ SAYGISIZLIK OLARAK NİTELEYEREK TEPKİ GÖSTERDİ.