Sözleşmeli Personele Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmi Gazete’de Yürürlüğe Girdi

Doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının artık sözleşmeli personeli de kapsadığını duyurdu.

Yasal Düzenlemenin Kapsamı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ta yapılan değişiklikle, söz konusu hak sözleşmeli personel için de getirildi. Düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanın Açıklaması

Konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında Bakan Göktaş, 'Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve ailelerimiz için hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

Öne çıkan nokta: Doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma olanağı artık sözleşmeli personel için de uygulanacak, çalışma hayatında iş-aile dengesine yönelik düzenlemeler genişletildi.

