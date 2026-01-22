Uraloğlu: TÜRASAŞ, Hidrojen Yakıtlı Tren Projesinde Prototip Merkezi Olacak

Bakan Uraloğlu, İngiltere ile yürütülen Hidrojen Yakıtlı Tren Projesi'nde TÜRASAŞ'ın Türkiye'de prototip üretim merkezi olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:18
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere ile yürütülen Hidrojen Yakıtlı Tren Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye tarafında TÜRASAŞ'ın prototip üretim merkezi olarak merkezi bir rol üstleneceğini duyurdu. Bakan, projeyi çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Protokol ve iş birliği

Proje kapsamında Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ile İngiltere arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bir iş birliği protokolü imzalandı. İmzaları TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay ile İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris attı.

Prototip üretim merkezi ve proje kapsamı

Bakan Uraloğlu, projeye İngiltere’deki prestijli akademik kurumlar ve uzman kuruluşların katkı sağlayacağını belirterek, "Türkiye tarafında prototip üretim merkezi olarak TÜRASAŞ projede merkez rol üstlenecek" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, hidrojen yakıt hücreli trenlerin karbon salımını azaltmasının yanı sıra gürültü kirliliğini düşürdüğünü ve daha konforlu, çevreci bir seyahat imkânı sunduğunu vurguladı.

Teknik destek ve Ar-Ge

Projede yakıt hücresi ve sistem entegrasyonu alanlarında ilgili paydaşlarla birlikte kritik teknik alanlarda bilgi birikimi ve teknik destek sağlanacağı bildirildi. Uraloğlu, "Hidrojen yakıtlı lokomotiflerin TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde üretilmesini planlıyoruz. Bu proje bir Ar-Ge niteliği taşımakta olup, tüm hakları TÜRASAŞ'a ait olacak" dedi.

Yerli mühendislik ve kapasite artırımı

Protokol çerçevesinde tasarım, sistem mimarisi, güç elektroniği, enerji yönetimi ve emniyet gibi teknik alanlarda bilgi ve teknik destek sağlanacağı; bunun yerli mühendislik kabiliyetlerini daha ileri taşıyacağı belirtildi. Uraloğlu, Türkiye’nin hidrojenli demiryolu araçları alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirileceğini ifade etti.

Bölgesel merkez hedefi ve sürdürülebilir ulaşım

Bakan, projenin sadece üretim değil teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı açısından da önemine dikkat çekerek, "Amacımız hidrojen teknolojisinde sürdürülebilir bir kapasite oluşturmak ve uluslararası standartlarda rekabet edebilir yerli çözümler ortaya koymaktır. Bu yöndeki çalışmalarımızla TÜRASAŞ'ı bu alanda bölgesel bir merkez haline getireceğiz" dedi. Uraloğlu, projenin çevre dostu ulaşım sistemlerine geçişte belirleyici rol oynayacağını ve bu yatırımın Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

SOLDAN İTİBAREN TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRÜ SELİM KOÇBAY, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİLL MORRİS

