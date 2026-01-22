Ticaret Bakanı Ömer Bolat Düzce’de: Esnafa 100 Milyon TL Finans Desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaflarla buluşmak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Düzce'ye geldi. Gün boyunca valilik ziyareti ve teşkilat buluşmalarıyla süren programın ana gündemi esnaf desteği oldu.

Valilik ziyareti ve açıklamalar

Bakan Bolat ilk ziyaretini Düzce Valiliği'ne yaptı, Vali Mehmet Makas ile görüştü ve ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat şöyle dedi: "Bu sabah kadim şehrimiz Düzce’ye geldik. Düzce’de toplumun bütün kesimleri ile bir araya geleceğiz. Değerli vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız. Valimize hoş geldiniz demek istiyoruz, başarılar diliyoruz. Önceki başarılı çalışmalarını Düzce’de de sergileyeceğini umuyoruz. Düzce çok şanslı. Çok kıymetli bir belediye başkanı var. 5 yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak temsil etmiş Dr. Faruk Özlü 7 yıldır Düzce halkına çok güzel hizmetler yapıyor. Marmara depreminin ardından Düzce yeniden kuruldu. Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra Marmara depreminden zarar gören bütün vilayetlerimiz yeniden kuruldu. Düzce sanayi, tarım ve eğitim alanında parlayan bir yıldız konumunda. Biz hükümet üyeleri olarak 7/24 çalışan bakanlar ve kurmaylarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Akşam geç saatlere kadar yoğun programımız olacak. Esnaflarımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnaflarımızın gerek yatırım gerek işletme için finans desteği sağlıyoruz. Yüzde 50’si hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı içinde Halkbank ve TESKOMB ile görüştüm 100 milyon lira finans desteğini ulaştıracağız, hayırlı olsun."

Teşkilat ziyaretleri

Açıklamanın ardından Bakan Bolat, AK Parti ve MHP teşkilatlarına ziyaretlerde bulunmak üzere valilikten ayrıldı. Programın akşam geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi.

