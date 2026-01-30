Tom Barrack: SDG-Şam Anlaşması Suriye için Tarihi Dönüm Noktası

Barrack: Kapsamlı anlaşma ulusal uzlaşma ve kalıcı istikrar için dönüm noktası

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü PKK/YPG’nin uzantısı SDG ile Şam yönetimi arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması hakkında değerlendirmede bulundu.

Barrack, "Bugün Suriye hükümeti ile SDG arasında açıklanan kapsamlı anlaşma, Suriye’nin ulusal uzlaşma, birlik ve kalıcı istikrar yolculuğunda derin ve tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor. Önceki çerçeveler ve gerilimi azaltma yönündeki son çabalar üzerine inşa edilen bu dikkatle müzakere edilmiş adım, kapsayıcılık, karşılıklı saygı ve tüm Suriye topluluklarının ortak onuru konusunda paylaşılan bir bağlılığı yansıtıyor" dedi.

Barrack ayrıca, anlaşmanın güvenlik ve idari yapıların aşamalı olarak birleşik devlet kurumlarına entegrasyonunu kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Anlaşma, güvenlik ve idari yapıların aşamalı olarak birleşik devlet kurumlarına entegrasyonunu kolaylaştırırken, Suriye’nin gücünün, çeşitliliği benimsemek ve tüm halklarının meşru beklentilerini karşılamaktan doğduğunu teyit ediyor. Bu yaklaşım yalnızca ülke genelinde egemenliği pekiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası topluma açıklık ve adalet mesajı da veriyor. Kürt halkı için ise aşırıcılığa karşı Suriye’yi savunmada ve savunmasız nüfusları korumada oynadıkları olağanüstü rol ve gösterdikleri kararlılık dikkate alındığında, bu an özel bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı Kararnamesi No. 13 ve eşitlik vurgusu

Barrack, Devlet Başkanlığı Kararnamesi No. 13’ün yakın zamanda uygulanmasının önemine dikkat çekti: "Geçmişte dışlanmalardan etkilenen kişilere tam Suriye vatandaşlığını geri veren, Kürtçeyi Arapça ile birlikte ulusal dil olarak tanıyan, ilgili alanlarda Kürtçe öğretimini mümkün kılan ve ayrımcılığa karşı korumaları güvence altına alan 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yakın zamanda yürürlüğe girmesi, eşitlik ve aidiyet yolunda dönüştürücü bir adımdır. Bu önlemler, uzun süredir devam eden adaletsizlikleri düzeltmekte, Kürtlerin Suriye ulusu içindeki ayrılmaz yerini teyit etmekte ve onların güvenli, refah içinde ve kapsayıcı bir geleceğin şekillendirilmesine tam katılımlarının önünü açmaktadır" dedi.

Kalıcı barış ve yeniden yapılanma için zemin

Barrack, her iki tarafın da cesur adımlar attığını belirterek, "Suriye hükümeti anlamlı kapsayıcılık ve haklar sunarken, Kürt toplulukları katkılarını onurlandıran ve ortak faydayı ilerleten birleşik bir çerçeveyi benimsedi. Bu gelişmeler bir araya gelerek kurumların yeniden inşası, güvenin yeniden tesis edilmesi, yeniden yapılanma için gerekli yatırımların çekilmesi ve tüm Suriyeliler için kalıcı barışın sağlanması için zemin hazırlamaktadır. Diyalog ve saygı yoluyla sağlanan birlik sayesinde Suriye, bölgede ve ötesinde istikrar ve umudun simgesi olarak hak ettiği yeri geri almaya hazırdır" ifadeleriyle sonlandırdı.

Önemli not: Metindeki özel isimler, kurumlar ve kararname numarası özgün haliyle korunmuştur.

