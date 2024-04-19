24 saat ödem filan kalmayacak! Ödem attırıcı 3 çay

Şişkinliğe Doğal Çözüm: Tatil Sonrası Ödem Atıcı 3 Benzersiz Çay Tarifi!

Tatiller, keyifli yeme içme anlarıyla doludur. Ancak, bu keyifli anlar genellikle ardından rahatsız edici bir şişkinlik hissiyle sonuçlanır. Eğer tatil sonrası vücudunuzda ödem olduğunu düşünüyorsanız, doğal çözümlerle sindirim sisteminizi rahatlatabilir ve ödemi atabilirsiniz. İşte size, bulması kolay malzemelerle hazırlayabileceğiniz, ödem atıcı ve sindirim sistemini dengeleyici 3 benzersiz çay tarifi...

1. Zencefilli Ödem Söktürücü Çay:

- Malzemeler:

- 1 çay kaşığı zencefil

- 1 çay kaşığı papatya

- 1 çay kaşığı adaçayı

- 1 çay kaşığı kişniş

- 1 çay kaşığı akdiken

- Hazırlanışı:

- Büyük bir fincana malzemeleri koyun.

- Üzerine kaynamış su ekleyip 10 dakika demlemeye bırakın.

- Ilık olarak için.

2. Rezeneli Ödem Söktürücü Çay:

- Malzemeler:

- 1 çay kaşığı kimyon

- 1 çay kaşığı rezene

- 1 çay kaşığı sinameki

- 1 çay kaşığı keten

- 1 çay kaşığı ıhlamur

- Hazırlanışı:

- Büyük bir fincana malzemeleri koyun.

- Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın.

- Maksimum 25 dakikada etkisi azalmadan tüketin.

3. Papatyalı Ödem Söktürücü Çay:

- Malzemeler:

- 1 çay kaşığı papatya

- 1 çay kaşığı rezene

- 1 çay kaşığı karnıyarık tohumu

- 1 çay kaşığı keten tohumu

- 1 çay kaşığı meyan kökü

- Hazırlanışı:

- Büyük bir fincana malzemeleri koyun.

- Üzerine kaynamış su ekleyip 5 dakika demlemeye bırakın.

- Demlendikten sonra süzüp için.

- Yemekten önce içerseniz daha etkilidir.

- Bu çayı soğuk olarak da içebilirsiniz.

Bu özel çay tarifleriyle tatil sonrası şişkinlikten kurtulmak artık çok daha keyifli ve sağlıklı!