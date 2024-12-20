8 Aylık Asel, Dünyada Kök Hücre Gen Tedavisi Uygulanan 5. Bebek Oldu

Asel Lina Kaşhan, 8 aylık olarak kök hücre gen tedavisi yapılan dünyadaki 5. bebek olma unvanını kazandı. Doğuştan savunma sistemi bulunmayan Asel'in, enfeksiyon riski nedeniyle sağlığına kavuşması umut ediliyor. Avrupa Birliği Projesi kapsamında, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Polonya, İsrail, Almanya, Fransa ve Türkiye gibi 8 ülkeden bilim insanları, "Otolog Hematopoietik Kök Hücre Gen Tedavisi" çalışmasına katıldı.

Projede, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü ile birlikte birçok bilim insanı, İmmün Yetmezlik Hastalığı RAG1 eksikliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu tedavi, doğuştan savunma sistemi olmayan çocukların yaşamını kurtarmak için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Asel Lina'nın tedavi süreci, yapılmış en yenilikçi sağlık uygulamalarından biri olarak öne çıkarken, projede tedavi edilen çocukların durumları da umut verici olarak belirtildi. Asel'den önce, toplamda 4 çocuk daha bu tedavi ile sağlığına kavuşmuştu.

Prof. Dr. Musa Karakükcü yaptığı açıklamada, "Otolog Hematopoietik Kök Hücre Gen Tedavisi'nin çocukların sağlığını koruyacak bir proje olduğunu" vurgulayarak, "Bu çocuklar doğuştan savunma sistemi olmadığı için enfeksiyona açıktır ve bu durum ciddi riskler taşımaktadır. İlk 4 hastaya yurt dışında tedavi uygulanmıştı, şimdi ise Asel ile birlikte Türkiye'de bu uygulama gerçekleştirilmiş oldu" şeklinde konuştu.

Asel Lina'nın annesi Büşra Kaşhan ise, "Kızımın tedavisi Türkiye'de ilk defa uygulandı. Bu hastalıkta gen tedavisi olan dünyada 5'inci çocuk" diyerek, tedavi sürecinin sağlıklı ilerlediğini belirtti.

Bu ilerleyiş, gen tedavi uygulamalarının Türkiye'de daha erişilebilir hale geleceğine dair umutları artırıyor. Prof. Dr. Karakükcü, "Dünyada uygulanan gen tedavilerini KANKA Hastanesine getirmeyi planlıyoruz. Kök hücre tedavileri, Türkiye'de daha uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek" ifadelerini ekledi.

Doğuştan savunma sistemi olmadığı için enfeksiyon nedeniyle ölüm riski bulunan 8 aylık Asel Lina Kaşhan'ın, Türkiye'de ilk kez uygulandığı belirtilen kök hücre gen tedavisiyle sağlığına kavuşması bekleniyor.

Doğuştan savunma sistemi olmadığı için enfeksiyon nedeniyle ölüm riski bulunan 8 aylık Asel Lina Kaşhan'ın, Türkiye'de ilk kez uygulandığı belirtilen kök hücre gen tedavisiyle sağlığına kavuşması bekleniyor.