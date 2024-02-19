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Tansiyonu düşürüp terazi gibi dengede tutuyor! Uzmanlar açıkladı: Tansiyon hastaları günde bir bardak tüketmeli

Bu şifalı bitki tansiyonu düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda dengede tutup, tuzun zararlı etkilerini azaltır. Uzmanlar, tansiyon hastalarının günde bir bardak bu bitkinin çayını içmelerini öneriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 11:16
Tansiyonu düşürüp terazi gibi dengede tutuyor! Uzmanlar açıkladı: Tansiyon hastaları günde bir bardak tüketmeli

Tansiyon hastaları için doğal bir ilaç olan kekik, hem lezzetli hem de sağlıklı bir bitkidir. Kekik, tansiyonu düşürmekle kalmaz, aynı zamanda dengede tutar ve tuzun zararlı etkilerini azaltır. Uzmanlar, tansiyon hastalarının günde bir bardak kekik çayı içmelerini öneriyor. Peki kekik tansiyonu nasıl düzenliyor? Kekik çayı nasıl hazırlanır, faydaları nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

KEKİK TANSİYONU NASIL DÜZENLER?

Kekik, içerdiği antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-mikrobiyal bileşikler sayesinde tansiyonu düzenler. Kekik, kan damarlarını genişletir, kan basıncını azaltır ve kalp ritmini düzenler. 

KALP RİTMİ

Ayrıca, kekik, böbreklerin çalışmasını destekler, vücuttan fazla sodyum ve suyun atılmasını sağlar ve tuzun tansiyonu yükseltmesini önler.

KEKİK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kekik çayı yapmak için, bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı kuru veya taze kekik ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Süzün ve isterseniz bal veya limon ilave ederek için. Günde bir bardak kekik çayı içmeniz, tansiyonunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olur.

KEKİK ÇAYI

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Kekik çayı, sadece tansiyonu düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda pek çok faydası olan bir bitki çayıdır. Kekik çayı, şu faydaları sağlar:

* Bağışıklık sistemini güçlendirir, soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı gibi enfeksiyonlara karşı korur.

* Sindirim sistemini düzenler, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sorunları giderir.

* Solunum yollarını açar, öksürük, bronşit, astım gibi rahatsızlıkları hafifletir.

KEKİK

* Cilt sağlığını korur, akne, egzama, mantar gibi cilt problemlerini tedavi eder.

* Stresi azaltır, sinirleri yatıştırır, uyku kalitesini artırır.

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