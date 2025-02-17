OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde TİPS Ameliyatları Başladı

OMÜ'de ilk kez uygulanan TİPS ameliyatları, karaciğer hastalığı nedeniyle mide kanaması yaşayan hastalara umut oldu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:35
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde TİPS Ameliyatları Başladı

OMÜ'de TİPS İşlemleri Gerçekleşti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kronik karaciğer hastalığı sonucunda tekrarlayan mide kanamaları yaşayan bir hastaya Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant (TİPS) işlemi başarıyla uygulandı. OMÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Uzunkaya, bu işlemin karaciğere giden kan damarlarındaki basıncın düşürülmesini hedeflediğini belirtti.

TİPS İşlemi Hakkında Bilgi

Uzunkaya, "TİPS işlemi, karaciğer sirozu gibi hastalıklara bağlı olarak gelişen hipertansiyonun yol açtığı komplikasyonların yönetiminde kullanılan komplike bir girişimsel işlemdir. Bu süreçte, karaciğer içerisindeki iki farklı toplardamar sistemi arasında köprü oluşturarak basıncı düşürme amacı güdülmektedir," dedi.

Samsun'da İlk Uygulama

TİPS işleminin Türkiye'deki birçok büyük merkezde daha önce uygulandığını ancak Samsun'da ilk kez gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uzunkaya, "Tokat'tan gelen bir hasta için bu tedavi yönteminin uygun olduğunu bildirdik. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Mustafa Özdemir'i davet ederek, Girişimsel Radyoloji Bölümündeki ekibimizle beraber işlemi gerçekleştirdik," şeklinde konuştu.

Uzunkaya, hastaların artık metropollere TİPS uygulaması için gitmelerine gerek kalmadığını belirterek, "Bu başarı, altyapımızın gücü ve ekibimizin tecrübesi sayesinde mümkün oldu. Hastanemiz adına yeni bir ilke imza attık," diye ekledi.

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kronik karaciğer hastalığı kaynaklı tekrarlayan mide...

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kronik karaciğer hastalığı kaynaklı tekrarlayan mide kanamaları geçiren bir hastaya "Transjuguler İntrahepatikPortosistemik Şant" (TİPS) işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kronik karaciğer hastalığı kaynaklı tekrarlayan mide...

OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, kronik karaciğer hastalığı kaynaklı tekrarlayan mide kanamaları geçiren bir hastaya "Transjuguler İntrahepatikPortosistemik Şant" (TİPS) işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

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