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Adana'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başarıyla Devam Ediyor

Adana'da, Sağlık Bakanlığı'nın kampanyasıyla 2 ayda 250 bin kişinin vücut kitle indeksi ölçülecek.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 17:07
Adana'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası Başarıyla Devam Ediyor

Adana'da 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' Kampanyası

Adana'da, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası büyük bir ilgiyle devam ediyor. Kampanya kapsamında hedeflenen 250 bin kişinin vücut kitle indeksi (VKİ) değerlerinin ölçülmesi planlanıyor.

Kampanya Detayları

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen bu kapsamlı projede, Adana'nın çeşitli noktalarında kurulan stantlarda vatandaşların vücut kitle indeksi değerlerini ölçüyor. Ölçüm sonuçlarına göre, VKİ değerleri yüksek çıkan bireyler sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

Uzmanların Açıklamaları

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, kampanya hakkında bilgi vererek, “Farklı noktalara kurulan stantlarda boy ve kilo ölçümü ile vücut kitle indeksi belirlenmektedir. Adana'da 10 Mayıs ile 10 Temmuz tarihleri arasında, 50 ekiple yaklaşık 200-250 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz,” dedi. Altunsu, kampanyanın temel amacının obezitenin sağlığa olumsuz etkilerini azaltmak ve bireyleri fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlıklı yaşam için adım atan Adana halkı, bu tür kampanyalarla daha sağlıklı bir yaşam sürmeye yönelik önemli farkındalık elde etmeyi hedefliyor.

Adana'da, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 2 ayda...

Adana'da, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 2 ayda yaklaşık 250 bin kişinin vücut kitle indeksinin ölçülmesi hedefleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında kentte farklı noktalarda kurulan stantlarda vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçülüyor.

Adana'da, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 2 ayda...

Adana'da, Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında 2 ayda yaklaşık 250 bin kişinin vücut kitle indeksinin ölçülmesi hedefleniyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de eş zamanlı başlatılan kampanya kapsamında kentte farklı noktalarda kurulan stantlarda vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçülüyor.

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