Göbek yağlarından kurtulmak için tek formül yetiyor!

Bir erkeğin vücut yağ oranı %25'tir. Kadınlarda %30'dan fazlası obeziteyle ilişkilidir. Kilo vermek için sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz ve fiziksel aktivitenin de önemini vurgulayan uzmanlar, özellikle kış aylarında evde daha fazla vakit geçirmenin abur cubur tüketimini artırabileceğini söylüyor. Hızlı iş temposuyla birlikte düzensiz beslenme ile areketsizlik kişilerin kilo almasını zorlaştırmaktadır. Bu arada uzmanlar göbek yağlarını eritmek için mucize tarif öneriyorlar.

Günde sadece bir fincan yeterli!

Herhangi bir kronik hastalığınız yoksa, hamile veya emziren bir anne değilseniz göbek yağlarından kurtulmak için elma sirkesi karışımını kullanabilirsiniz. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi ve 1 çay kaşığı bal ekleyin, iyice karıştırın. Her sabah aç karnına bu karşışımı için.





"Sağlık açısından çok faydalı"

Uzmanlar sirkenin içerdiği asetik asitin sağlığa oldukça faydalı olduğunu vurguluyor.

Kilo sorunlarından kurtulabilirsiniz!

Öte yandan kilo sorunlarını çözmenin ve hayatta yeni bir sayfaya başlamanın başka yolları da var.

Koşmanın dışında tempolu yürüyüş de diyet yaparken etkilidir. Uzmanlar, düz yürümenin tek başına kilo vermek için yeterli olmadığını vurguluyor ve 30 dakika tempolu yürüyüş öneriyor.

Açıklamaya göre bu şekilde yaparak 200 kalori yakabilirsiniz. Süreyi 1 saate çıkarırsanız 400 kalori yakabilirsiniz. Hızlı yürürken mola vermemeye dikkat etmelisiniz. Bu daha kolay kilo vermenize yardımcı olacaktır.





Bilim insanları, kilo vermek için yürüyüşün sürekli olarak tekrarlanması gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre haftada üç gün egzersiz yapılması gerekiyor. Günlük birer saatlik yürüyüş ve haftanın üç günü düzenli egzersiz kilo verme sürecine katkı sağlayacaktır. Ancak sağlıklı beslenmeye de dikkat etmelisiniz. Uzmanlar bu yöntemin ayda 7 kilo vermenize yardımcı olabileceğini vurguluyor.