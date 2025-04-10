Antalya'da 3. Androloji Kongresi Heyecanı Başladı

Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Androloji Kongresi", 350 bilim insanının katılımıyla Antalya'da start aldı.

Kongre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştiriliyor ve 10'u yabancı olmak üzere 94 konuşmacı 30 farklı oturumda görüşlerini paylaşacak. Katılımcılar, tıp dünyasındaki yapay zeka gelişimleri üzerine ilginç sunumlar dinleyecek.

Yapay Zeka Alanında Yenilikler

Kongredeki önemli konuşmalardan birini gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Deliktaş, ürolojinin tıp alanında giderek daha fazla öne çıktığını vurguladı. Deliktaş, "Kongrede 30 oturum gerçekleştirilecek. En önemli yeniliklerden biri yapay zeka. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmeye başladı. Yapay zeka oturumumuz olacak. Yapay zeka sunum yapacak, sunum yaparken biz de interaktif olarak sorular soracağız ve o bizi bilgilendirecek." diyerek, yapay zekanın sunduğu fırsatların altını çizdi.

Ayrıca, Deliktaş, her günün sonunda kongrede yapılan sunumların yapay zeka aracılığıyla özetleneceğini ve buna ek olarak 10 dakikalık sunumlar haline getirilerek kongreye katılamayan bilim insanlarına e-posta yoluyla ulaştırılacağını belirtti.

Kongre, 13 Nisan'da sona erecek.

Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Androloji Kongresi", 350 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen kongrede, 10'u yabancı 94 konuşmacı 30 oturuma katılacak, tıp dünyasında yapay zekanın gelişimine ilişkin sunumlar yapılacak.

Ürolojik Cerrahi Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Androloji Kongresi", 350 bilim insanının katılımıyla Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde organize edilen kongrede, 10'u yabancı 94 konuşmacı 30 oturuma katılacak, tıp dünyasında yapay zekanın gelişimine ilişkin sunumlar yapılacak.