Ağda yaparken bu tekniği bilmeyen acı içinde kıvranıyor! Acısız, pürüzsüz ağda yapmanın kolay yolu

Güzelliğin vazgeçilmez işlemlerinden olan ağda yerini günümüzde lazere bırakırken her daim temiz olmak isteyenlerin adresi haline geldi. Bunun üzerine ağda tercih edenlerin bilmesi gerekenler detaylarıyla haberimizde...

Ağda yaparken bu tekniği bilmeyen acı içinde kıvranıyor! Acısız, pürüzsüz ağda yapmanın kolay yolu
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Bakım düzenli olarak yapıldığında kolaylık sağlarken ağda tercih edenlerin ise yapması gereken bazı püf noktalar vardır. Ağdayı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. İşte bayanlar için ağda yapmanın önemli adımları haberimizde yer almaktadır.

BÖLGESEL TEMİZLİK

Ağdanın yapılacağı yerin önceden kesinlikle yıkanması gerekir. Temiz cilde yapılan ağda tüylerin ağdaya gelmesini kolaylaştırır. Ter, yağ ve kir ağdayı zorlaştırır.

Ağda

AĞDAYI UYGULAMA YÖNÜ

Ağda yapanların en büyük hatası uygulandığı yönden kaynaklanmaktadır. Ağda yönünde tüyler aşağıya doğru bakıyorsa ağdanın aşağıdan doğru sürülmesi gerekir. Tüy köklerin sağlam alınması için tüy yönünde ağda sürülür.

AĞDA BEZİ ÇEKME

Ağda bezlerinin ölçüleri büyük olduğundan dilediğini boyutta kesmeniz tavsiye edilir. Bir an önce bitmesini isteyenlerin canı daha çok acımaktadır. Bezin çekilme yönü ise tüylerin tersidir. 

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