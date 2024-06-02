Ağzında bu belirti olan hastaneye akın edecek! O hastlaığa yakalanmış olabilirsiniz

Diyabet, dünya çapında milyonlarca insanın hayatını etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Özellikle yüksek kan şekerinin ilk belirtilerine zamanında müdahale etmek büyük önem taşıyor. Diyabetin semptomları, hastalığın süresi ve hastanın yaşına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kan şekeri seviyesindeki artış, bazı belirgin işaretlerle kendini belli eder. Bu belirtilere erken dönemde dikkat etmek, hastalığın kontrol altına alınmasında kritik rol oynar.



Diyabetin ilk belirtileri arasında vücudun susuz kalması, aşırı susama ve sık idrara çıkma bulunur. Böbrekler, fazla glikozu idrar yoluyla atmaya çalışırken vücut susuz kalır. Halsizlik ve sürekli yorgunluk hali de yaygındır; çünkü şeker hücrelere ulaşamaz ve enerji üretimi düşer. Ayrıca, yavaş iyileşen yaralar, ani kilo değişimleri, deri problemleri, genital kaşıntı ve ağızda aseton benzeri koku gibi belirtiler de diyabetin ilk bulguları arasında yer alır. Bu belirtiler, kan şekerindeki önemli bir artışın habercisidir. Diyabet ilerledikçe, bu semptomların yanı sıra daha ciddi belirtiler de ortaya çıkabilir.

YÜKSEK KAN ŞEKERİNİN İŞARETLERİNE DİKKAT





İleri diyabet belirtileri şunlar...

Görme Problemleri: Kan damarlarındaki hasar, görme kaybına ve körlüğe yol açabilir.

Diş Problemleri: Diş etlerinde kanama ve diş kaybı meydana gelebilir.

Sinir Hasarı: Kollarda ve bacaklarda karıncalanma, uyuşma ve ağrı görülebilir.

Sindirim Problemleri: İshal, kabızlık, karın ağrısı ve mesane zayıflığı yaşanabilir.

Ödem ve Şişme: Böbrek yetmezliği ve yüksek tansiyon nedeniyle vücutta şişlik oluşabilir. Bu durum kalp damar hastalıkları, sertleşme sorunları ve hafıza kaybı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Diyabet hastalarının kaçınması gereken yiyecekler arasında pastalar, şekerlemeler, dondurma, hamur işleri, meyve reçeli, gazlı içecekler, makarna, yüksek yağlı peynir, krema, mayonez, tatlı ve kuru meyveler bulunur. Diyabet belirtileri ortaya çıkar çıkmaz bu gıdalardan uzak durmak ve yaşam tarzında değişiklikler yapmak, hastalığın ilerlemesini engelleyebilir. Bu, aynı zamanda koma ve körlük gibi ciddi komplikasyonların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Erken teşhis ve doğru yönetimle, diyabetin kontrol altına alınması mümkün. Sağlıklı beslenme ve düzenli doktor kontrolleri ile diyabetin yaşam kalitesini düşürücü etkileri minimize edilebilir.