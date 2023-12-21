İlaçları çöpe attıracak mucize! Her gün ilaç yerine onu yutanda tansiyon kalmıyor

İlaç tüketmeyi sone erdirecek yöntem geldi. Sarımsak, allium cinsinden soğangiller ailesine ait bitki türünden olurken A, B1 ve C vitaminlerinden oluşur. Sarımsak faydaları haberimizde yer almaktadır.

İlaçları çöpe attıracak mucize! Her gün ilaç yerine onu yutanda tansiyon kalmıyor
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Sarımsağın faydaları saymakla bitmezken hem yemeklerde hem de doğru sağlık amacıyla tüketilir. Sarımsak tüketiminin neye iyi geldiği ve faydaları haberimizde.

SARIMSAK YARARLARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan basıncını düşürür; kolesterolü dengeler.

Kanser riskini azaltır.

Alzheimer ve demansı önler.

Antioksidan etkilidir.

İltihaplı hastalıkları önler.

Kemik ve kas sağlığını korur.

Doğal bir antibiyotiktir.

Tansiyonu dengeler.

Karaciğeri korur.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

Kilo vermeye yardımcıdır.

Sindirim sistemini destekler.

sarımsak faydaları

SARIMSAK YUTMANIN FAYDALARI NELERDİR?

-Solunum problemi oluşturan hastalıklara karşı etkilidir.

-Akne ve sivilce üzerinde iltihaplı cilt sorunlarının iyileşmesi

-Yutularak tüketilen sarımsak halsizlik ve kronik yoğunluğa iyi gelmek

-Saç dökülmelerini azaltır

-Zehirlenmelere karşı sarımsak yutmanın yararları antibiyotik etkisi yaratır

-Kolsterolü dengede tutar

-Damar tıkanıklığını önler

-İdrar söktürücü özelliği toksinleri azaltır

-Yüksek tansiyona iyi gelir

-sindirimi kolaylaştırır

-Kabızlığa iyi gelir

-Kansere karşı korur

-Doğal bir antibiyotik

-Mantar ve bakterilere karşı önlem alır

-Kan şekerini düzenler

-Hipoglisemik etkisi vardır.

SARIMSAĞIN CİLDE YARARLARI

-Antibiyotik ve antioksidan, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir ve ciltteki iltihaplanmayı en aza indirir.

-Akne ve sivilceleri engeller

-Ciltteki yaşlanma görünümünü engeller

-Cildin bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı korur.

SARIMSAĞIN SAÇA VE SAKALA FAYDASI

-Saç ve sakal üzerinde dökülmeleri engeller

-Çiğ sarımsağın kabukları soyularak saç diplerine bastırılır sürüldüğünde saç çıkartır

-Sarımsağın kendisi ya da yağı saça, sakala ya da kaşlara mineral ve vitamin deposu uygular

-Seyrekleşen kaşları gürleştirir.

SARIMSAK TÜKETİMİ

Sarımsak çiğ haliyle en yüksek besin değerlerine sahip olurken rendeleyerek ya da salataların içerisine doğranarak, çiğnenerek tüketilmesi mümkün. Yalnızca sarımsağın kendisini çiğneyerek yenir. Pişirilme durumunda ise yüksek ateşe maruz kalmaması öneriliyor. Hafif pişirme yapılarak faydaları artırılır. 

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