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Aktarlarda yok satıyor! Sivilce, leke ne varsa yok ediyor: Mermer gibi cildin formülü bundaymış

Ünlü doktor Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı yaşam ve güzellik konularındaki açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için doğru sabunu seçmenin önemine vurgu yaptı. Karatay, yıllardır kullandığı ve özellikle Amerika'da da tercih edilen zeytinyağlı yeşil sabunu tavsiye etti. İşte haberin detayları...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 12:56
Aktarlarda yok satıyor! Sivilce, leke ne varsa yok ediyor: Mermer gibi cildin formülü bundaymış

Canan Karatay'a göre, pürüzsüz cilt için geleneksel yeşil sabunun önemi büyük. Kendisinin de uzun yıllardır bu sabunu tercih ettiğini belirten Karatay, Amerika'da yaşarken dahi yeşil sabununun peşinden koştuğunu dile getirdi. Özellikle bir kanser hastasının kemoterapi sonrası yaşadığı cilt sorunlarına çözüm ararken, zeytinyağlı yeşil sabunun mucizevi etkilerini gözlemlediğini aktardı.

ZEYTİNYAĞLI YEŞİL SABUNUN CİLDE FAYDALARI

sabun

Zeytinyağlı yeşil sabunun cilde birçok faydası olduğunu vurgulayan Karatay, özellikle sivilce ve akne gibi rahatsızlıkları kurutarak tedavi ettiğini belirtti. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı bir ürün olan bu sabunun kırışıklıklar üzerinde etkili olduğunu da ekledi. Cilt tipine uygun olan zeytinyağlı sabunun, cilt nem ve yağ dengesini koruyarak mikroplardan arındırıcı etkisi olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesiyle, doğal ve etkili bir cilt bakımı için zeytinyağlı yeşil sabunun kullanımı popüler hale gelmeye devam ediyor. Karatay'ın açıklamaları, cilt sağlığına önem verenler için önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor.

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