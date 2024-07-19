Alzheimer'a erken teşhis: Yeni yapay zeka modeli umut veriyor!

Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları, Alzheimer hastalığını erken evrede tespit edebilen bir yapay zeka aracı geliştirdi. Yapılan araştırmalara göre, bu model vakaların yüzde 82'sinde üç yıl içinde Alzheimer'a yakalanacak olan hastaları doğru bir şekilde belirleyebiliyor.

Alzheimer hastalığı, dünya genelinde yaklaşık 55 milyon demans vakasının yüzde 60 ila 80'ini oluşturuyor ve yıllık sağlık maliyeti 820 milyar dolara ulaşıyor. Vaka sayısının önümüzdeki 50 yıl içinde neredeyse üç katına çıkması bekleniyor. Tedavisi olmayan bu hastalık, erken teşhis edilirse tedavi süreçleri daha etkili olabiliyor.



Cambridge Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden bilim insanlarının liderliğindeki ekip, hafif hafıza ve düşünme sorunları yaşayan bireylerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını ve bu hastalığın ne kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin edebilen bir makine öğrenimi modeli geliştirdi. Kıdemli yazar Prof. Zoe Kourtzi, "Sadece bilişsel testler ve MRI taramalarından elde edilen verileri kullanarak, bir kişinin hafif semptomlardan Alzheimer'a ilerleyip ilerlemeyeceğini ve bu ilerlemenin hızını tahmin etmede mevcut yöntemlerden çok daha hassas bir araç geliştirdik" dedi.



Gerçek Dünya Verileriyle Test Edildi



Araştırmacılar, yapay zekayı ABD'deki bir çalışmadan elde edilen 600 katılımcının gerçek dünya hasta verileri ve Birleşik Krallık ile Singapur'daki hafıza kliniklerinden elde edilen 900 kişilik uzunlamasına verilerle test ettiler. Model, vakaların yüzde 82'sinde üç yıl içinde Alzheimer'a yakalanacak olanları doğru bir şekilde tespit etti.

Bu başarı, yapay zeka modelinin gri madde atrofisi veya bilişsel skorlar gibi klinik belirteçleri veya klinik teşhisleri kullanan mevcut bakım standartlarına göre Alzheimer'a ilerlemeyi tahmin etmede yaklaşık üç kat daha doğru olduğunu gösteriyor.

