Antalya'da Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları Üç Hastaya Naklediliyor

Antalya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya umut olacak biçimde nakledilmek üzere hazırlandı.

Hastanın beyin damarı tıkanıklığı tanısıyla Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülüyordu. Beyin ölümü gerçekleşince, organları ailesi tarafından bağışlandı.

Yapılan operasyonla alınan karaciğer ve 2 böbrek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Medicalpark Antalya Hastanesi'nde tedavi gören 3 hastaya nakledilecektir. Bu durum, yaşam mücadelesi veren hastalar için büyük bir umut kaynağı oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.