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Ayak kokusundan illallah edenler denesin! Anında kokuyu tarihe gömüyor

Ayak kokusundan başı dertte olanlara kesin çözümler geldi. Evde olan ürünlerle hazırlayabileceğiniz bu yöntemler ayak kokusuna son verdiriyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 10.03.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 23:44
Ayak kokusundan illallah edenler denesin! Anında kokuyu tarihe gömüyor

Ayak kokusu, birçok insanın karşılatığı yaygın sorun haline gelirken ter bezlerinin aşırı terlemesinden ötürü oluşmaktadır. Ayak kokusunun geçmesi için doğla yöntemlerle hafifletilmektedir. Ayak kokusuna karşı etkili olan 3 yöntem haberimizde.

AYAK KOKUSUNA DOĞAL YÖNTEMLER
-Ayak hijyeni oldukça önemli olurken ayak kokusunu azaltma konusunda en temel adım olarak görülür. Her gün ayaklarınızı sabun ve suyla yıkayıp, parmak aralarını iyice kurulayın.
-Kimyasal içerikli deodorantlar yerine doğal malzemelerden yapılan deodorantlar tercih edilmesi gerekir. Limon suyu, karbonat veya hindistancevizi yağı gibi doğal malzemelerle yapılmış deodorantları deneyebilirsiniz.
-Haftada birden fazla ayak banyosu yapılması öneriliyor. Sıcak suyun içerisine elma sirkesi ya da deniz tuzu eklenerek ayaklarınızı 15-20 dakika bekletilerek bakterilerin ölmesiyle koku azalır.
ayak kokusu
AYAK KOKUSUNUN OLUŞMA NEDENİ
Ter bezlerinin yoğun olduğu bölgelerden biri ayak olurken fazla nem oluşumundan ötürü kokuya neden olur. Bu nem ayakkabularda ve çoraplarda biriken bakteri oluşumuna zemin hazırlarken bakterilerin nemli ve sıcak ortamlarda çoğalması sonucunda koku meydana gelir.

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