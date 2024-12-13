Babasının Böbreği ile Hayata Tutunan Sudenur, Üniversite Hayali İçin Gün Sayıyor

Antalya'da Umut Veren Bir Hikaye

Antalya'da doğuştan kronik böbrek yetmezliği ile mücadele eden 21 yaşındaki Sudenur Arslan, kahramanı olan babasından alınan sağ böbreği ile yeniden hayata tutunuyor. Hayalini gerçekleştirmek için üniversiteye girmeyi bekleyen Arslan, yarım kalan eğitimine kavuşmayı umuyor.

Sudenur'un Zorlu Mücadelesi

Denizli'de dünyaya gelen Sudenur'a, bebekken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Uzun yıllar boyunca tedavi gören genç kıza, 2.5 sene boyunca periton diyalizi uygulandı. Ancak, rahatsızlıklarının artması sonucu okulundan ve arkadaşlarından ayrı kalmak zorunda kalan Arslan, liseyi uzaktan eğitimle bitirdi.

Günün birinde böbrek nakli olması önerilen Arslan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Kadavradan bağış çıkmayınca, annesi Aylin, dedesi Nazmi ve babası İbrahim Arslan donör olma kararı aldı. Baba İbrahim Arslan'ın dokuları uyumlu çıkınca, nakil işlemleri başlatıldı.

Böbrek Nakli Başarılı Bir Şekilde Gerçekleşti

Ameliyattan önceki gün yapılan testte Sudenur'un Kovid-19 virüsüne yakalandığı tespit edildi; bu nedenle nakil ertelendi. Üç yıl boyunca diyalize giren Sudenur, Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurarak nakil sürecini yeniden başlattı. Ekip, başarılı bir ameliyat ile Sudenur'a, babasının böbreğini nakletti.

Baba ve kızı, hastanede aynı odada tedavi gördükçe birbirine moral kaynağı oldu. Arslan, nakil sonrası sağlığına kavuştuktan sonra, gıda mühendisliği alanında eğitim almak için hazırlıklara başlayacağını belirtti.

Baba İbrahim Arslan: "Kızımın Yüzü Gülüyor"

Kızı Sudenur'a böbreğini veren İbrahim Arslan, 21 yıldır süregelen zorlu süreçten kurtuldukları için büyük bir sevinç yaşıyor. Ailecek sağlıklı bir şekilde evlerine dönmeyi umuyorlar. İbrahim Arslan, “Çok şükür kurtulduk, artık kızımın yüzü gülüyor.” ifadelerini kullandı.

Uzman Görüşü ve Gelecek Beklentileri

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Bülent Aydınlı, doktorlar olarak uyumlu dokularla riskleri minimize ettiklerini belirterek, Sudenur'un eğitimine ve sosyal hayatına dönme şansının yakalandığını söyledi. Arslan’ın kreatin seviyesinin 0,7'ye düştüğünü vurguladı.

Başarılı ameliyatın ardından Sudenur ve ailesi, yeni bir yaşam umuduyla geleceğe daha umutlu bakıyor.