Bağırsaktaki gazı söküp alıyor! Midenizi de rahatlatacak... Bir fincan yeter

Günümüzde pek çok kişi, gün boyu kendilerini rahatsız eden gaz ve şişkinlikten şikayetçi. Yaşam kalitenizi bozan gaz ve şişkinlik sorunlarından kurtulmak için içebileceğiniz çayları ve bitkisel takviyeleri sizler için derledik.





Birçok kişi gün boyu kendilerini rahatsız eden gaz ve şişkinlikten şikayetçidir. Gaz ve şişkinlik sorunları sıklıkla istenmeyen sorunlar olarak dile getirilir. Bu durumun hazır gıda tüketmek, dengesiz beslenmek, fazla su içmek gibi pek çok nedeni bulunmaktadır. Yaşam kalitenizi bozan gaz ve şişkinlik sorunlarından kurtulmak için içebileceğiniz çayları ve bitkisel takviyeleri sizler için derledik.

BİRÇOK SEBEP BULUNMAKTA

Günümüzde pek çok kişi, gün boyu kendilerini rahatsız eden gaz ve şişkinlikten şikayetçi. Bu durumun stres, öfke, hazır gıdaların tüketimi, dengesiz beslenme ve az su tüketimi gibi pek çok nedeni bulunmaktadır. Aşırı bağırsak gazı, bağırsak enfeksiyonları, bağırsak hastalığı, IBS, laktoz içeren süt ürünlerine duyarlılık, safra kesesinin alınmasından sonra sindirim enzimlerinin eksikliği ve bağırsak damar bozuklukları ile ortaya çıkar. Kullanılan tüm antibiyotikler bağırsaktaki faydalı bakterilerin dengesini bozar ve gaz oluşumunu teşvik eder.

GAZ SORUNU İÇİN

Malzemeler;

20 gram Rezene meyvesi

20 gram Kimyon meyvesi

30 gram Oğulotu yaprağı

30 gram Nane yaprağı

Hazırlanışı;

Öncelikle meyveleri iyice ezin.

Yaprakları elinizle parçalayın.

Daha sonra tüm malzemeleri karıştırın.

Daha sonra bardağa ekleyin ve kaynar su ekleyin.

Kapağın altında 15 dakika kaynatıp süzün.

Günde en az 3, en fazla 6 defa 1 bardak sıcak çay için.





Diğer bir gaz için çay ise;

Malzemeler;

25 gram Pelinotu

25 gram Rezene meyvesi

25 gram Civanperçemi

25 gram Kimyon meyvesi

Hazırlanışı;

Meyveyi püre haline getirin.

Daha sonra tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

Üzerine kaynar su ekleyin.

Daha sonra kapağını kapatıp yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakın.

İyi demlendiği sürece demlenmiş çay içebilirsiniz.

Yemeklerden önce 1 çay kaşığı içilir.

BİTKİSEL İÇERİKLİ TAKVİYELER

Rezene: 150 ml kaynar suya 2 çay kaşığı ezilmiş rezene tohumu ekleyin. 5 dakika kaynatın. Günde 3 defaya kadar içebilirsiniz. Yemekten sonra yarım çay kaşığı rezene tohumunu da çiğneyebilirsiniz.

Anason: 1 çay kaşığı ezilmiş anason meyvesine 1 çay kaşığı kaynamış su ekleyin. 10 dakika kaynattıktan sonra içebilirsiniz.

Melekotu: Hazımsızlık, mide bulantısı, adet krampları ve gaz tedavisinde oldukça faydalıdır.1 çay kaşığı ince öğütülmüş kökü 250 ml su içinde kısık ateşte 10-20 dakika kaynatıp süzün. Yemeklerden önce içilir.

Kimyon:150 ml kaynamış suya 2 yemek kaşığı tohum ekleyin. Daha sonra kapağı kapalı olarak 10 dakika pişmeye bırakın. Küp şekerlerin üzerine 3 damla kimyon yağı damlatarak da keyfini çıkarabilirsiniz. Kimyon yağı günde 6 damladan fazla alınmamalıdır.