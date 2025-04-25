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Bakan Memişoğlu: Aile Kurumu ve Sağlık Eğitimi Üzerine Vurgu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova'da aile kurumunu ve sağlık eğitimini önemseyen açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 13:16
Bakan Memişoğlu: Aile Kurumu ve Sağlık Eğitimi Üzerine Vurgu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yalova'da aile kurumu ve sağlık eğitimi üzerine konuştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yalova Valiliği'ni ziyaret ederek gençlerin evlenme ve aile kurma süreçlerine değindi. "Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor; ancak ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor. Kimseyi rencide etmek istemeyiz fakat aile, çocukların varlığı ile tam bir ortama dönüşüyor," dedi.

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" Projesi ve Yalova Üniversitesi İşbirliği

Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" projesi kapsamında, sağlık hizmetlerini geliştirmek ve sorunları çözmek adına şehir şehir dolaştıklarını aktardı. Yalova Üniversitesi ile yapılan afiliasyon protokolü sayesinde, Yalova’daki hastanelerin eğitim ve araştırma merkezi haline geleceğini belirtti. "Öğrenciler, burada eğitim alacak, staj yapacak ve topluma hizmet sunacaklar," diye ekledi.

Doğurganlık Oranları ve Aile Yılı Vurgusu

Bakan Memişoğlu, Yalova'nın düşük doğurganlık oranlarına dikkat çekerek, "Bu yıl Aile Yılı ilan edildi. Geç evlenme ve çocuk sahibi olma, doğurganlık oranlarını düşürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda çalışmalar yürütüyor," dedi. Aile yapısının toplum için temel bir unsur olduğunu vurguladı.

Normal Doğum Teşvikleri

Normal doğumu teşvik eden programlar uyguladıklarını belirten Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak insanların sağlığına ilişkin önerilerde bulunmakla yükümlüyüz. Herkesin özgür iradesiyle seçim yapması önemlidir, ancak normal doğum oranlarını artırmak için toplumsal farkındalığı artırmalıyız," ifadelerini kullandı.

Farkındalık ve Bilgilendirme Kampanyaları

Memişoğlu, sağlıklı bir toplum için doğru politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti. "Kampanyalar ve bilgilendirmeler ile sağlık konularında toplumun bilinçlenmesini sağlamak zorundayız," dedi. Vali Hülya Kaya ve diğer yetkililerle birlikte afiliasyon protokolünün imzalandığını belirtirken, toplum sağlığının teşvik edilmesinin önemine değindi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yalova'daki ziyaretleri kapsamında Vali Hülya Kaya (sağ 3)...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yalova'daki ziyaretleri kapsamında Vali Hülya Kaya (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol 2), AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol (solda) ve kurum müdürlerince karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yalova'daki ziyaretleri kapsamında Vali Hülya Kaya (sağ 3)...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 3), Yalova'daki ziyaretleri kapsamında Vali Hülya Kaya (sağ 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş (sol 2), AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol (solda) ve kurum müdürlerince karşılandı.

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