Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması: 'Şükranlarımı Sunuyorum'

Bakan Kemal Memişoğlu, ALO 184 hattı üzerinden sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:01
Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması: 'Şükranlarımı Sunuyorum'

Bakan Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı ALO 184 Hattı Üzerinden Kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı’nı sağlık çalışanlarına ALO 184 hattı üzerinden kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun siz değerli sağlık çalışanlarımıza '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı var. ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hattımızı arayarak mesajınızı dinleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Memişoğlu'ndan Teşekkür Mesajı

Paylaşımda, Memişoğlu'nun sesli mesajını dinleyen sağlık çalışanlarının görüntülerine de yer verildi. Memişoğlu, sağlık çalışanlarına "Değerli çalışma arkadaşım, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bu kutsal görevi adanmışlık ve fedakarlıkla yürüten meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." diye seslendi.

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