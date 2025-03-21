Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısına Başkanlık Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de Sağlıklı Türkiye Yüzyılı toplantısında sağlık yatırımlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:43
Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısına Başkanlık Etti

Memişoğlu'ndan Sağlık Yatırımlarına Yönelik Değerlendirmeler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kale şehri Kayseri'de düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Kayseri Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından aktarılan bilgilere göre, Memişoğlu, bu önemli toplantıda ildeki sağlık yatırımları ve hizmetlerinin sunumu hakkında il yöneticilerinden bilgi alarak, mevcut durumu değerlendirdi.

Toplantının, sağlık alanında yapılacak yeni projeler ve iyileştirmeler için önemli bir zemin oluşturması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısına Başkanlık Etti
2
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kayseri'de 37 Bin Personel Alımı Açıklaması
3
Böbrek Hastası Genç Kadının Hayatı, Gece Çalan O Telefonla Değişti
4
Erzurum Şehir Hastanesi Kalp ve Girişimsel Radyoloji İçin Yeni Cihazlar Edindi
5
Nevşehir'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Kişinin Böbrekleri İki Hastaya Umut Oldu
6
Hava Sıcaklıklarındaki Ani Değişimler Grip Riskini Arttırıyor
7
Ulusal Yaşlılar Haftası'nda Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan Teması

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek