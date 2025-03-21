Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Toplantısına Başkanlık Etti

Memişoğlu'ndan Sağlık Yatırımlarına Yönelik Değerlendirmeler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kale şehri Kayseri'de düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Kayseri Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından aktarılan bilgilere göre, Memişoğlu, bu önemli toplantıda ildeki sağlık yatırımları ve hizmetlerinin sunumu hakkında il yöneticilerinden bilgi alarak, mevcut durumu değerlendirdi.

Toplantının, sağlık alanında yapılacak yeni projeler ve iyileştirmeler için önemli bir zemin oluşturması hedefleniyor.