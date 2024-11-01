Balıkesirli Kardeşlerin Umut Veren Hikayesi: Çanakkale'de Böbrek Nakli

Balıkesirli Kız Kardeşler Sağlığa Kavuştu

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası iki kız kardeş, Mevlüde Talan (41) ve Ümmühan Ulacık (39), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde 9 ay arayla yapılan kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Her iki kardeş de yıllarca böbrek yetmezliğiyle mücadele etti.

Diyalizle Geçen Zor Yıllar

Mevlüde Talan, 11 yıl, kardeşi Ümmühan Ulacık ise 4 yıl önce doğum sırasında yaşadığı yüksek tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği yaşamaya başladı. ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne 3,5 yıl önce başvuran Talan, doku uyumsuzluğu nedeniyle 4 kez nakil için hastaneye çağrıldı fakat olumlu sonuç alamadı. 9 ay önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin yaptığı bağışla, Talan sağlık buldu.

Kardeşlerden İkincisi de Nakil Oldu

Ablasının sağlığına kavuşmasını gören Ümmühan Ulacık da aynı merkezde, 4 gün önce yapılan bir başka nakille hayatına yeniden başladı. ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, her iki kardeşin tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Organ Naklinin Önemi

Prof. Dr. Alan, böbrek yetmezliği tedavisinin en etkili yolunun organ nakli olduğunu vurguladı. Türkiye'de organ bağışının oldukça düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Alan, "Ülkemizde 85 bin hasta diyalize girmekte, bunlardan yalnızca 30 bini böbrek nakli istemekte" dedi. Alan, organ bekleyen hasta sayısının sürekli arttığını ve bu nedenle organ bağışının artırılması gerektiğini belirtti.

Kardeşlerden Duyarlılık Çağrısı

Ümmühan Ulacık, diyaliz tedavisinin zorluğuna dikkat çekerek, "Diyaliz süreci zordu; su yasaktı. Artık böbrek naklinden sonra 3 litre su içebiliyoruz" dedi. Ablası Mevlüde Talan ise, diyaliz süresince yaşadığı zorlukların ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek organ bağışı çağrısında bulundu.

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası kardeşler Mevlüde Talan (solda) ve Ümmühan Ulacık (sağda), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde 9 ay arayla kadavradan yapılan nakille sağlıklarına kavuştu.

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası kardeşler Mevlüde Talan (solda) ve Ümmühan Ulacık (sağda), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde 9 ay arayla kadavradan yapılan nakille sağlıklarına kavuştu.