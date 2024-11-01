DOLAR
34,33 -0,28%
EURO
37,36 0,06%
ALTIN
3.042,7 -0,65%
BITCOIN
2.444.581,71 -1,83%

Balıkesirli Kardeşlerin Umut Veren Hikayesi: Çanakkale'de Böbrek Nakli

Balıkesirli Mevlüde ve Ümmühan kardeşler, Çanakkale'de yapılan böbrek nakliyle yeni bir hayata adım attı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:31
Balıkesirli Kardeşlerin Umut Veren Hikayesi: Çanakkale'de Böbrek Nakli

Balıkesirli Kız Kardeşler Sağlığa Kavuştu

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası iki kız kardeş, Mevlüde Talan (41) ve Ümmühan Ulacık (39), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde 9 ay arayla yapılan kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Her iki kardeş de yıllarca böbrek yetmezliğiyle mücadele etti.

Diyalizle Geçen Zor Yıllar

Mevlüde Talan, 11 yıl, kardeşi Ümmühan Ulacık ise 4 yıl önce doğum sırasında yaşadığı yüksek tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliği yaşamaya başladı. ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne 3,5 yıl önce başvuran Talan, doku uyumsuzluğu nedeniyle 4 kez nakil için hastaneye çağrıldı fakat olumlu sonuç alamadı. 9 ay önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin yaptığı bağışla, Talan sağlık buldu.

Kardeşlerden İkincisi de Nakil Oldu

Ablasının sağlığına kavuşmasını gören Ümmühan Ulacık da aynı merkezde, 4 gün önce yapılan bir başka nakille hayatına yeniden başladı. ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, her iki kardeşin tedavi süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Organ Naklinin Önemi

Prof. Dr. Alan, böbrek yetmezliği tedavisinin en etkili yolunun organ nakli olduğunu vurguladı. Türkiye'de organ bağışının oldukça düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Alan, "Ülkemizde 85 bin hasta diyalize girmekte, bunlardan yalnızca 30 bini böbrek nakli istemekte" dedi. Alan, organ bekleyen hasta sayısının sürekli arttığını ve bu nedenle organ bağışının artırılması gerektiğini belirtti.

Kardeşlerden Duyarlılık Çağrısı

Ümmühan Ulacık, diyaliz tedavisinin zorluğuna dikkat çekerek, "Diyaliz süreci zordu; su yasaktı. Artık böbrek naklinden sonra 3 litre su içebiliyoruz" dedi. Ablası Mevlüde Talan ise, diyaliz süresince yaşadığı zorlukların ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek organ bağışı çağrısında bulundu.

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası kardeşler Mevlüde Talan (solda) ve Ümmühan Ulacık (sağda)...

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası kardeşler Mevlüde Talan (solda) ve Ümmühan Ulacık (sağda), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde 9 ay arayla kadavradan yapılan nakille sağlıklarına kavuştu.

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası kardeşler Mevlüde Talan (solda) ve Ümmühan Ulacık (sağda)...

Balıkesir'de yaşayan diyaliz hastası kardeşler Mevlüde Talan (solda) ve Ümmühan Ulacık (sağda), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde 9 ay arayla kadavradan yapılan nakille sağlıklarına kavuştu.

İLGİLİ HABERLER

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesirli Kardeşlerin Umut Veren Hikayesi: Çanakkale'de Böbrek Nakli
2
58. Ulusal Göz Sağlığı Kongresi Antalya'da
3
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısında Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor
4
Kocaeli'de Yenidoğan Bebeğe Başarılı Ameliyat
5
Aile Hekimliği Düzenlemeleri Yolda
6
Özel Sağlık Tesislerinin Denetimlerinde Yeniden Yapılanma
7
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de