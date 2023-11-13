Baş ağrılarının sebebi mutfakta çıktı! Migren hastalarının baş düşmanı meğer o kokuymuş

Kimi kokuların baş ağrısına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Bilim, özellikle migreni tetiklemede kokuların önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Soğan kokusu, bu tetikleyici kokulardan sadece bir örnek. Yapılan araştırmalara göre, özellikle kadınlarda baş ağrılarının yaklaşık yüzde 70'inde kokunun tetikleyici faktör olduğu belirlenmiş. Bir dakika boyunca bu kokuları solumak, baş ağrısına sebep olabilmekte. Başka bir çalışma, migren hastalarının yüzde 50'sinden fazlasının belirli bir koku karşısında duyarlılık gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca, stres, hormon dalgalanmaları, hava durumu, uyku bozuklukları, beslenme, yanıp sönen ışıklar ve görüntüler gibi faktörler de baş ağrısının diğer potansiyel nedenleri arasında bulunmakta.



Baş ağrısına neden olan bazı kokular şunlar:

- Soğan kokusu

- Çamaşır suyu ve bazı temizlik ürünlerinin kokusu

- Otomobil egzozu

- Pestisit

- Parfüm

- Tırnak cilası

- Sigara

- Halı kokusu

- Boya kokusu

- Deri kokusu