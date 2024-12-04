Bayburt’ta Paletli Ambulanslarla Karnaval: Zorlu Kış Koşullarında 112 Acil Sağlık Ekipleri Görevde

Bayburt'ta Zorlu Kış Koşulları ve 112 Acil Sağlık Ekiplerinin Mücadelesi

Bayburt'ta 112 Acil Servis ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların ardından köy ve mezralardaki hastalara ulaşmak için ulaşımdan ödün vermeden çalışıyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bu zorlu kış şartlarında, sağlık çalışanları yoğun kar yağışı ve tipi karşısında büyük bir azimle mücadele ediyor.

Paletli Ambulanslarla Zorlu Yolculuklar

Gelen acil çağrılar üzerine gerekli koordinasyon ile harekete geçen ekipler, kapanan yolları aşmak için paletli ambulanslarını kullanarak hastalara ulaşmayı başarıyor. Bu ekipler, hastaların ilk müdahalesini yaparak, onları hastaneye güvenle naklediyor. Özellikle hasta ve hamilelerin güvenliği için tüm gayretlerini gösteren sağlık ekipleri, kimi zaman bu operasyonların saatlerce sürdüğünü aktarıyor.

Sağlık Hizmetlerinde Kesintisiz Destek

Bayburt 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeli, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kar kış demeden hizmet vermeye devam ediyor. İl Ambulans Servisi Başhekimi Leyla Yolcu, Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle tam donanımlı araçlara sahip olduklarını belirterek, bu şartlarda kesintisiz hizmet sunmuş olmanın gururunu taşıdıklarını ifade etti.

Yolcu, “İl envanterimizde 3'ü paletli, biri motosiklet, biri obez ve yoğun bakım ambulansı olmak üzere toplam 27 kara ambulansı ve 6 UMKE aracımız var. Toplamda 40 ambulans hizmet veriyor.” dedi.

112 Acil Sağlık Ekiplerinin Çabaları

Demirözü ilçesinde görev yapan acil tıp teknisyeni Mustafa Ayhan, zorlu kış şartlarına rağmen şu ana kadar ulaşamadıkları bir vaka olmadığını vurguladı. Ayhan, “Herhangi bir aksaklığa mahal vermedik, insan hayatına dokunmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz.” dedi.

Acil tıp teknisyeni Kübra Akay ise, 112'ye düşen her vakaya anında cevap vererek, hastaların yardımına koşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Akay, “En uç noktalarda bile hastalarımızın yardımına gidebildiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

Ambulans şoförü Süha Keskinoğlu, paletli ambulansların zor koşullarda ulaşmayı sağladığını belirterek, “Hastalara ulaşabilmek büyük mutluluk veriyor.” dedi.

Bayburt'ta 112 Acil Servis ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan köy ve mezralardaki hastalara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Bayburt'ta görev yapan sağlık çalışanları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara rağmen hastalara yetişmek için büyük gayret gösteriyor.

Bayburt'ta 112 Acil Servis ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan köy ve mezralardaki hastalara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Bayburt'ta görev yapan sağlık çalışanları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara rağmen hastalara yetişmek için büyük gayret gösteriyor.