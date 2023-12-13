Gece yatağa böyle girenlere kötü haber! O hastalıklara yakalanabilirsiniz

Geceleri böyle uyumanın zararlarını kimse bilmiyor! Bu hatayı bir daha yapmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GECELERİ BÖYLE UYUMAYIN

Geceleri çorapla uyumanın zararlarını birçok insan bilmiyor ancak bu durum sağlığa birçok zarar veriyor. Geceleri çorap lastikleri ayaklara uzun süre baskı uyguladığı için kan dolaşımı olumsuz etkilenebilir. Ayaklar gece boyu sürekli olarak havasız kaldığı için mantar oluşumu yaşanabilir. Deri kuruyarak tırnakların şekli ve yapısı bozulabilir. Geceleri çorapla uyumak egzama oluşturabilir. Aynı zamanda çoraplar yıkandıktan sonra çoraplarda deterjan artığı kalması dermatit yani kaşıntı, kızarma, kepeklenme gibi problemlere yol açabilir.





Bu sebeple geceleri uyurken çorapların çıkartılması deri ve ayak sağlığı için önemlidir. Geceleri çorapla uyumak ortopedik bozukluklara da kapı açabilir. Yapılan araştırmalara göre ellerin ve ayakların uyumadan önce sıcak tutulması kan damarlarının genişlemesine sebep oluyor ve rahat bir uyku uyunabiliyor. Bu şekilde sağlıklı uyku uyuyabilirsiniz. Eğer ayak yeterli hava almazsa aşırı terleme sebebiyle ortaya mantar problemi çıkabilir. Tırnak batması da çok fazla kalın çorap giyilmesi sebebiyle ortaya çıkar. Ayaklarda yaşanan rahatsızlıklar ve tedavi süreçleri epey zorlayıcı olabilir bu sebeple dikkat etmek önem taşır.