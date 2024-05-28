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Bebehum'dan yerli bebek devam sütü girişimi

Bebehum, Türkiye'nin ilk yerli bebek devam sütünü sunuyor. Gürler Global AŞ'nin yenilikçi üretimi, bebek beslenmesinde milli bir döneme işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:56
Bebehum'dan yerli bebek devam sütü girişimi

Bebehum'dan Yenilikçi Bebek Devam Sütü

Gürler Global AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gürler, "Amacımız, yüksek kaliteli ürünlerimizle bebeklerimizin gelişimine destek olmak ve Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını minimize etmektir" şeklinde konuştu.

Yerel Kaynaklardan Üretilen Sağlıklı Seçenek

İstanbul merkezli Bebehum, Düzce'nin bereketli topraklarında yetişen cennet hurması ve kabak kullanarak, probiyotik zengini ve hidrolize proteine sahip devam sütü üretimine imza attı.

Bebehum, 5 bin metrekarelik modern tesislerinde başlattığı yerli üretimle, bebek devam sütü pazarında milli bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor. Yenilikçi üretim süreçleri ve ileri teknoloji kullanımıyla donatılan fabrika, ürünlerini iç piyasanın yanı sıra global pazarda da sunmayı planlıyor.

Gürler Global AŞ ve KOSGEB'den Tam Destek

2016 yılında kurulan ve bebek giyimden süt üretimine kadar geniş bir ürün gamına sahip olan firma, Gürler Global AŞ'nin desteği ve KOSGEB'in AR-GE ve inovasyon programları sayesinde bu projeyi hayata geçirdi.

Ömer Gürler, yerli üretimle bebek beslenmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, yıllık ortalama 110 milyon dolarlık cari açığı kapatmayı ve Türkiye'nin doğal kaynaklarını kullanarak uluslararası rekabette öne çıkmayı amaçladıklarını vurguladı.

Bebegen ile Moda ve Kaliteyi Bir Arada Sunuyor

Gürler Global AŞ'nin bir diğer prestijli markası Bebegen, bebek ve çocuk modasında kaliteyi ve şıklığı ebeveynlerin beğenisine sunuyor. E-ticaretten yola çıkan Bebegen, hızla büyüyerek perakende ve ihracat sektörlerinde de adından söz ettiriyor.

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