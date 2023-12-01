Parmak kenarlarınız sık sık soyuluyorsa dikkat! Sebebi sandığınız kadar masum olamayabilir

Eğer tırnak etleriniz çok fazla soyuluyorsa bunlara dikkat edin! Tüm detaylar haberimizde.

Parmak kenarlarınız sık sık soyuluyorsa dikkat! Sebebi sandığınız kadar masum olamayabilir
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Tırnak etlerinin çok fazla soyulması aslında iyiye işaret değil! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TIRNAK ETİ SOYULMASI SEBEPLERİ

Tırnak eti soyulması günlük hayatta insanları estetik açıdan epey zorlayabiliyor. Hatta bu durum ilerlediği zaman ağrılar bile ortaya çıkabiliyor. Tırnak etlerinin bu kadar fazla soyulmasının sebebi vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Tırnak eti soyulmasının en önemli diğer sebebi ise çevresel faktörler olarak biliniyor. Tırnaklarınızı yiyorsanız tırnak etleriniz de soyulacaktır. Vitamin eksikleri sebebiyle tırnak etleriniz soyuluyorsa eğer vitamin takviyeleri yapmanız gerekiyor. B, A, E, C vitaminlerinin eksik olması durumunda tırnak etleri soyulabiliyor. Tırnak eti soyulmalarında beslenme yetersizliği olması sebebiyle de saçlarda ve ciltte de sorunlar olabiliyor. 

tırnak eti soyulmalarının sebepleri

Eller çevreyle en çok etkileşime geçen organlardan biri olduğu için çevresel faktörlerden de en çok onlar etkileniyor. Sık sık suya giriyor olmaları, ellerin sık sık yıkanması gibi durumlar tırnak eti soyulmasına sebep oluyor. Ellerin nemsiz bırakılması da önerilmiyor. Soğuk havalarda dışarı çıkılması ellerin çatlamasına ve tırnak etlerinin soyulmasına sebep olduğu için ellerin sık sık nemlendirilmesi gerekiyor. Düzenli şekilde temizlik yapan insanlar sık sık kimyasal malzemelere maruz kaldığı için eller çok fazla zarar görüyor. Bu sebeple kimyasal temizlik malzemesi kullanacağınız zaman eldiven kullanmanız en sağlıklısı olacaktır. Tırnak etleriniz irinle birlikte soyulmaya başlıyorsa enfeksiyon kapmışsınız demektir. Ellerinizi hijyenik tutmuyorsanız, doğru şekilde ellerinizi yıkamıyorsanız enfeksiyon ihtimali artar. Eğer ellerinizde böyle bir durum varsa kızarıklık, şişlik, kanama gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Böyle durumlar yaşıyorsanız mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir. 

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