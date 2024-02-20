Bilim dünyasından sarsan keşif: Felç tehlikesi! Hangi kan grubu daha tehlikeli?

Felç, beyne giden kan akışının kesilmesi sonucu ortaya çıkan ve hayati tehlike oluşturan bir durumdur. Felç geçiren kişilerde ölüm, sakatlık veya kalıcı hasarlar görülebilir. Felç riskini etkileyen birçok faktör vardır. Peki ya kan grubunuz felç riskinizi artırıyor ya da azaltıyor olabilir mi? Yeni bir araştırma, kan grubunun felç riski ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Detaylar haber içeriğimizde...

KAN GRUBU VE FELÇ RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?





Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kan grubu A olan kişilerin, 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına göre daha yüksektir. Araştırmacılar, 17 bin felç hastası ve 600 bin sağlıklı kişinin verilerini inceleyerek bu sonuca ulaştılar. Kan grubu 0 olan kişilerin ise felç riskinin %12 daha düşük olduğu belirtildi.

KAN GRUBU FELÇ RİSKİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmacılar, kan grubunun felç riskini nasıl etkilediğini tam olarak açıklayamadılar. Ancak, kan grubunun, kan damarlarını kaplayan trombositler veya kan dolaşımında rol oynayan proteinler ile ilgili olabileceğini düşündüler. Trombositler, kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerdir.





Kan grubu A olan kişilerin trombositleri, diğer kan gruplarına göre daha yapışkandır. Bu da kan pıhtılarının oluşmasına ve damarların tıkanmasına neden olabilir. Kan grubu 0 olan kişilerin ise trombositleri daha az yapışkandır ve kan akışını kolaylaştırır.

FELÇ TİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Araştırmacılar, kan grubunun felç riskini etkilediğini, ancak tek başına belirleyici olmadığını vurguladılar. Felç riskini azaltmak için, kan grubundan bağımsız olarak, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek gerektiğini belirttiler. Bunun için şu önerilerde bulundular:

* Sigara ve alkol kullanımından kaçınmak

* Tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak

* Dengeli ve sağlıklı beslenmek





* Fazla kilolardan kurtulmak

* Düzenli egzersiz yapmak

* Stresi azaltmak