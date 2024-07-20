Bir ilaç düşünün ömre ömür katıyor! Tek bir tanesi en az 1 yıl uzun yaşamayı vadediyor

Bilim insanları, yaşam süresini yüzde 25 artıran bir ilaç geliştirdiklerini açıkladı. Hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar elde edilen bu ilacın, insan yaşlanmasını da yavaşlatabileceği düşünülüyor. BBC'de yayımlanan habere göre, ilaçla tedavi edilen hayvanlar "Süper model büyükanneler" olarak adlandırılıyor çünkü diğer hayvanlara göre daha sağlıklı ve güçlü oldukları gözlemlendi.





İNSANLARDA DENEME SÜRECİ

İlaç, şu anda insanlar üzerinde test ediliyor ve yaşlanmaya karşı etkili olup olmayacağı henüz bilinmiyor. MRC Tıp Bilimi Laboratuvarı, Imperial College London ve Singapur'daki Duke-NUS Tıp Fakültesi'ndeki ekipler, interlökin-11 adlı bir proteini araştırıyorlar. Yaşlandıkça artan bu protein, inflamasyonu artırıyor ve yaşlanma sürecini hızlandıran biyolojik anahtarları tetikliyor.

NATURE DERGİSİNDE YAYINLANAN BULGULAR

Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, farelerin yaşam sürelerinin deneye ve cinsiyete bağlı olarak yüzde 20-25 oranında arttığını gösteriyor.

Araştırmacılardan Prof. Stuart Cook, "Verilere bağlı kalmaya çalışıyorum ve bunlar en güçlü olanları" diyerek heyecanını dile getiriyor. Prof. Cook, ilacın insanlarda denenmeye değer olduğunu ve etkilerinin "dönüştürücü" olabileceğini belirtti.





İLAÇ HAKKINDA BİLİNMEYENLER VE YAN ETKİLER

İlaçla ilgili hala cevaplanması gereken önemli sorular var. Bunlar arasında ilacın insanlar üzerindeki etkinliği ve olası yan etkileri bulunuyor. İnterlökin-11, insan vücudunun erken dönem gelişiminde rol oynuyor ve eksikliği durumunda kafatası kemiklerinin kaynaşma şekli, diş çıkışı ve eklemler üzerinde etkiler görülebiliyor.

ARAŞTIRMANIN İLERİ AŞAMALARI

Araştırmacılar, interlökin-11'in yaşamın ilerleyen dönemlerinde yaşlanmayı tetiklemede rol oynadığını düşünüyor. İlaç, interlökin-11'e saldıran yapay bir antikor gibi davranıyor ve akciğer fibrozisi olan hastalarda test ediliyor.

Bu hastalar, akciğerleri hasar gördüğü için nefes almakta zorlanıyorlar. Prof. Cook, ilacın güvenli göründüğünü ve denemelerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.