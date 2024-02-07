Bir oturuşta onlarca yiyoruz! Meğer 5 taneden fazla yemek buna neden oluyormuş

Kışın odun ateşinde kavrulan kestaneler fırında, tencerede ve suda olmak kaydıyla üç farklı şekilde hazırlanıyor. Kestane lezzetli ve besleyici bir meyvedir. Kestanenin faydalarını araştırırsanız kalp sağlığından sindirim sistemine, bağışıklık sisteminden kemik sağlığı hastalıklarına kadar çok çeşitli olumlu etkilerini görürsünüz. Kestane enerji verici özelliklere sahiptir ve vücudunuzun dayanıklılığını da artırabilir. Kestane C vitamini açısından zengindir ve vücudu arındırdığı ve kanseri önlediği gösterilmiştir. Uzmanlar, günde 5-3 kestane yemenin grip, soğuk algınlığı, bulaşıcı bronşit gibi hastalıklara karşı direnci artırdığını açıkladı.

Günde 5 kestane yerseniz ne olur?





Meme kanserinden koruma: Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavonoidler sayesinde zararlı olan serbest radikallere karşı da büyük bir koruma sağlar ve kanseri önler.

Demir deposu: Demir, kalsiyum, magnezyum, manganez, fosfor, çinko şeklinde adlandırılan mineraller bakımından zengindir ve iyi bir potasyum kaynağı olarak tanımlanmaktadır.

Çölyak hastalığının önlenmesi: Kestane glutensiz kuruyemiş olduğundan glutensiz gıdaların hazırlanmasında da kullanılır. Bu nedenle kestane gluten intoleransı, buğday alerjisi ve aynı zamanda çölyak hastalığı olan kişiler için oldukça uygun bir besinlerin başında gelir.

Kestane alerjisi nasıl oluşur? Kestane zehirlenmesi nedir?

Bağışıklık sistemi kestanenin içerdiği proteinli maddeleri zararlı bakteri olarak tanıyıp onlara karşı savunma geliştirirken, vücutta birçok ciddi komplikasyon meydana gelmektedir. Buna kestane alerjisi denir. Aynı durum arı nektarından elde edilen kestane balı ve kestane şekeri için de geçerlidir.

İnsanların kestane alerjisi olduğu biliniyor ancak bazı kişiler bunu bilmiyor. Kestane zehirlenmesi çoğunlukla çocukluk çağında kestane tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur.

Kestane alerjiniz varsa hangi belirtiler yaşanır?





* Burun bezlerinin şişmesi nedeniyle burun tıkanıklığı ve hapşırma,

* Boğaz kızarır, öksürüğe ve hırıltıya neden olur,

* Cilt deformasyonuna bağlı kızarıklık, kaşıntı, soyulma görülür,

* Ayrıca gözlerinizde yanma, sulanma ve kızarıklık da görülebilir,

* Dil ve ağız çevresinde karıncalanma nefes almada zorluk,

* Kan basıncındaki ani değişikliklere bağlı aşırı terleme ve üşüme,

* Belirtileri bulantı ve kusmayı takiben karın ağrısıdır. Gelişmiş versiyonda nefes almada zorluk nedeniyle bilincinizi kaybedersiniz.

Kestane alerjisi nasıl teşhis edilir? Bir tedavisi var mı?

Alerjilerin tanısı kan testleri ve deri prick testleriyle konur. Öncelikle neye alerjiniz olduğunu ve neye alerjiniz olmadığını öğrenmek için hastanede bu testleri yaptırın. Lateks alerjisine genellikle avokado, muz, kestane, elma, havuç, kavun, patates, domates gibi yiyecekler neden olur. Kestane alerjisinin spesifik bir tedavisi yoktur. Uzmanlar en sık görülen semptomlara göre ilaç önermektedir.