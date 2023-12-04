Bu diyet yaza incecik bel ile girmenizi sağlayacak! Her gün 1 kilo vermeyi garanti ediyor

Eğer acilen kilo vermeniz gerekiyorsa bu listeleri mutlaka uygulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

Diyetisyen Selahattin Dönmez haftada 4 kilo yağ yaktıran önemli bir diyet listesi paylaştı. Dönmez tarafından yapılan öneriye göre katı yağlardan uzak durmak gerekiyor. 3 ana ve öğle ile akşam arasında 1 olarak 4 öğün tüketilmesi ve öğünler arasında 4 saat bırakılması gerekiyor. İlk üç gün sebze diyeti yapılması söylenirken sabahları 1 dilim kepek ekmek, 1 dilim peynir ve domates salatalık tüketilebileceği söyleniyor. Öğlen ve akşam öğünlerinde ise küçük porsiyon sebze yemeği salata ve yoğurt tüketilebilir. Akşam üzeri ara öğün olarak 3-4 tane ceviz, 10-15 fındık veya 1 meyve tüketilebilir. Dördüncü gün ise kahvaltıda bir yumurta ve maydanoz tüketiliyor. Öğle ve akşam yemeklerinde kepekli domates soslu küçük bir porsiyon makarna tüketilebiliyor. Akşam üstü ara öğününde ise ayran tüketiliyor. Son üç gün de kahvaltıda zerdeçallı bir tane yumurta ve limon, öğle ve akşamları beyaz et ve bol salata tüketiliyor. Diyet süreci devam ederken açık çay ve ıhlamur tüketmek ise serbest. Diyetisyen tarafından önerilen diyet listesi ise düzenli olarak şu şekilde paylaşılıyor;





1. Gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 1 büyük ızgara domates

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 haşlanmış katı yumurta + 1 greyfurt

2. Gün

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda fırında pişmiş tavuk + 2 büyük taze domates

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

3. Gün

Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta

Öğle: 2 haşlanmış katı yumurta + salata

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık

4. Gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık

5. Gün

Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta

Öğle: 2 adet poşe yumurta + 2 büyük taze domates

Akşam: Taze veya suda konserve balık + salata

6. Gün

Sabah: 1 haşlanmış yumurta + 1 bardak taze greyfurt suyu

Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve

Akşam: Fırın tavuk + havuç ve lahana

7. Gün

Sabah: 2 çırpılmış yumurta + 1 büyük ızgara domates

Öğle: 2 poşe yumurta + Ispanak

Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata

Bu listenin yanında 7 günlük sıvı diyeti de yapabilirsiniz. Bu diyet listesi ise şu şekilde;

1. Gün

Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu

Ara Öğün: Bir bardak papaya suyu

Öğle: Bir kase karpuz

Ara Öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu veya bir su bardağı limonlu su

Akşam Yemeği: Bir su bardağı su

Son ara Öğün: Bir adet elma ve 2 su bardağı su

2. Gün

Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 su bardağı su

Öğle: Çoban Salatası ve bir su bardağı su

Ara Öğün: 2 adet domates ve bir su bardağı su

Akşam Yemeği: Bir su bardağı taze sıkılmış domates suyu

Son ara Öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 su bardağı su

3. Gün

Kahvaltı: 1 adet elma 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir su bardağı papaya meyvesi bir su bardağı su

Öğle: Çoban salata bir su bardağı su

Akşam Yemeği: Bir su bardağı taze sıkılmış domates suyu

Son ara Öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak 2 su bardağı su

4. Gün

Kahvaltı: Bir su bardağı yağsız süt , 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir adet muz, 2 su bardağı su

Öğle: Bir su bardağı süt , 2 su bardağı su

Ara Öğün: Bir adet muz, 2 su bardağı su

Akşam Yemeği: Bir adet muz

Son ara Öğün: Bir su bardağı su, bir adet muz

5. Gün

Kahvaltı: Yarım kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates, 2 su bardağı su

Öğle: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates

Akşam Yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç

6. Gün

Kahvaltı: Yarım kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates iki su bardağı su

Öğle: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 su bardağı su

Akşam: Bir su bardağı limonlu su

Son ara Öğün: Bir kase salata, 1 su bardağı su

7. Gün

Kahvaltı: Yarım kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet domates, iki su bardağı su

Öğle: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 su bardağı su

Ara Öğün: İki adet salatalık

Akşam Yemeği: Bir su bardağı limonlu su

Son ara Öğün: Bir kase salata, bir su bardağı su

7 günlük yoğurt diyetiyle de kısa sürede yağ yakımı sağlayabilir ve kilo verebilirsiniz!

1. Gün

Kahvaltı: 1 kase yağsız ev yoğurdu, Şekersiz çay

Ara öğün: 1 tane elma veya muz

Öğle: 1 tabak sebze çorbası, 1 kase ev yoğurdu

Ara öğün: 1 bardak çay ve meyve doğranmış yoğurt (1 tabakta)

Akşam: 1 tabak sebze yemeği (kabaklama veya bamya olabilir), 1 tabak sebze çorbası, 1 kase ev yoğurdu

Ara Öğün: 2 tane kuru incir

2. Gün

Kahvaltı: 2 kaşık yulafla beraber 1 tabak ev yoğurdu

Ara öğün: 1 adet meyve, 6-7 tane badem

Öğle: 1 kase çorba, 1 kase ev yoğurdu

Ara öğün: 1 bardak çay ve meyve doğranmış 1 kase ev yoğurdu

Akşam: 150 gram yağsız tavuk haşlama, mercimek çorbası, 1 dilim ekmek

Ara Öğün: 4-5 tane fındık

3. Gün

Kahvaltı: 1 tane haşlanmış patates ve 1 kase ev yoğurdu

Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 tane meyve, 1 kase ev yoğurdu

Öğle: Etli sebze yemeği (150 gram), 1 kase ve yoğurdu, 150 gram meyve salatası

Ara öğün: 1 tane şekersiz kahve, 1 kase yağsız ev yoğurdu

Akşam: 1 tabak mercimek çorbası ve yeşillikli salata (1 tabak), 1 kase ev yoğurdu

Ara öğün: 2 tane incir, 2 tane kuru kayısı

4. Gün

Kahvaltı: 1 kase ev yoğurdu, 2 yemek kaşığı yulaf, 1 bardak şekersiz çay

Ara öğün: 1 tane meyve, 1 bardak şekersiz çay

Öğle: 150 gram ızgarada tavuk, 1 tabak mercimek çorbası, 1 kase ev yoğurdu

Ara öğün: 1 bardak kahve, 1 tane meyve

Akşam: 1 kase mercimek çorbası, 1 kase mevsim salatası, 1 kase ev yoğurdu

Ara öğün: 3 adet kuru kayısı

5. Gün

Kahvaltı: 1 su bardağı su, 1 fincan şekersiz çay, 1 tane haşlanmış patates

Ara öğün: 4 tane fındık

Öğle: 1 tabak etli sebze yemeği, 1 kase sebze çorbası, 1 kase ev yoğurdu

Ara öğün: 1 bardak çay, 1 tane muz

Akşam: Izgarada yağsız 150 gram balık, çorba (1 kase), 1 kase yağsız ev yoğurdu

Ara öğün: 3 tane kuru incir

6. Gün

Kahvaltı: 1 bardak limonlu ılık su, 1 kase yağsız ev yoğurdu, 1 dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün: 1 adet meyve

Öğle: 1 tabak sebze çorbası, 1 kase yağsız ev yoğurdu, 1 kase domatesli salata

Ara öğün: 4 tane kuru üzüm

Akşam: Sebze çorbası 1 tabak, 1 tane haşlanmış patates, 1 kase yağsız ev yoğurdu

Ara öğün: 3 tane kuru kayısı

7. Gün

Kahvaltı: 1 bardak şekersiz çay, 1 bardak limonlu su, 1 kase ev yoğurdu (150 gram)

Ara öğün: 3-4 tane fındık, 2-3 tane ceviz

Öğle: Mercimek çorbası, 1 dilim tam buğday ekmeği, yağsız ev yoğurdu (1 kase)

Ara öğün: 4 tane badem, 1 kase ev yoğurdu

Akşam: Yoğurtlu çorba (1 tabak), 1 dilim tam buğday ekmeği

Ara öğün: 2-3 tane ceviz