Bu diyet yaza incecik bel ile girmenizi sağlayacak! Her gün 1 kilo vermeyi garanti ediyor
Bu önerilerle 1 haftada toplam 7 kilo verebilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.
Eğer acilen kilo vermeniz gerekiyorsa bu listeleri mutlaka uygulayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
HAFTADA 7 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
Diyetisyen Selahattin Dönmez haftada 4 kilo yağ yaktıran önemli bir diyet listesi paylaştı. Dönmez tarafından yapılan öneriye göre katı yağlardan uzak durmak gerekiyor. 3 ana ve öğle ile akşam arasında 1 olarak 4 öğün tüketilmesi ve öğünler arasında 4 saat bırakılması gerekiyor. İlk üç gün sebze diyeti yapılması söylenirken sabahları 1 dilim kepek ekmek, 1 dilim peynir ve domates salatalık tüketilebileceği söyleniyor. Öğlen ve akşam öğünlerinde ise küçük porsiyon sebze yemeği salata ve yoğurt tüketilebilir. Akşam üzeri ara öğün olarak 3-4 tane ceviz, 10-15 fındık veya 1 meyve tüketilebilir. Dördüncü gün ise kahvaltıda bir yumurta ve maydanoz tüketiliyor. Öğle ve akşam yemeklerinde kepekli domates soslu küçük bir porsiyon makarna tüketilebiliyor. Akşam üstü ara öğününde ise ayran tüketiliyor. Son üç gün de kahvaltıda zerdeçallı bir tane yumurta ve limon, öğle ve akşamları beyaz et ve bol salata tüketiliyor. Diyet süreci devam ederken açık çay ve ıhlamur tüketmek ise serbest. Diyetisyen tarafından önerilen diyet listesi ise düzenli olarak şu şekilde paylaşılıyor;
1. Gün
Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 1 büyük ızgara domates
Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve
Akşam: 2 haşlanmış katı yumurta + 1 greyfurt
2. Gün
Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta
Öğle: İstediğiniz miktarda fırında pişmiş tavuk + 2 büyük taze domates
Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata
3. Gün
Sabah: 1 greyfurt + 1 haşlanmış yumurta
Öğle: 2 haşlanmış katı yumurta + salata
Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık
4. Gün
Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta
Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve
Akşam: 2 adet ızgara kuzu pirzola + Kereviz ve salatalık
5. Gün
Sabah: 1 dilim kızarmış tam buğday ekmeği + 2 adet poşe yumurta
Öğle: 2 adet poşe yumurta + 2 büyük taze domates
Akşam: Taze veya suda konserve balık + salata
6. Gün
Sabah: 1 haşlanmış yumurta + 1 bardak taze greyfurt suyu
Öğle: İstediğiniz miktarda taze meyve
Akşam: Fırın tavuk + havuç ve lahana
7. Gün
Sabah: 2 çırpılmış yumurta + 1 büyük ızgara domates
Öğle: 2 poşe yumurta + Ispanak
Akşam: 1 küçük ızgara biftek + salata
Bu listenin yanında 7 günlük sıvı diyeti de yapabilirsiniz. Bu diyet listesi ise şu şekilde;
1. Gün
Kahvaltı: Taze sıkılmış 2 bardak elma suyu
Ara Öğün: Bir bardak papaya suyu
Öğle: Bir kase karpuz
Ara Öğün: Bir adet taze sıkılmış portakal suyu veya bir su bardağı limonlu su
Akşam Yemeği: Bir su bardağı su
Son ara Öğün: Bir adet elma ve 2 su bardağı su
2. Gün
Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta ve 2 su bardağı su
Ara Öğün: Bir su bardağı çiğ lahana salatası ve 2 su bardağı su
Öğle: Çoban Salatası ve bir su bardağı su
Ara Öğün: 2 adet domates ve bir su bardağı su
Akşam Yemeği: Bir su bardağı taze sıkılmış domates suyu
Son ara Öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak ve 2 su bardağı su
3. Gün
Kahvaltı: 1 adet elma 2 su bardağı su
Ara Öğün: Bir su bardağı papaya meyvesi bir su bardağı su
Öğle: Çoban salata bir su bardağı su
Akşam Yemeği: Bir su bardağı taze sıkılmış domates suyu
Son ara Öğün: Bir su bardağı pişmiş kabak 2 su bardağı su
4. Gün
Kahvaltı: Bir su bardağı yağsız süt , 2 su bardağı su
Ara Öğün: Bir adet muz, 2 su bardağı su
Öğle: Bir su bardağı süt , 2 su bardağı su
Ara Öğün: Bir adet muz, 2 su bardağı su
Akşam Yemeği: Bir adet muz
Son ara Öğün: Bir su bardağı su, bir adet muz
5. Gün
Kahvaltı: Yarım kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara Öğün: İki adet domates, 2 su bardağı su
Öğle: Bir kase domates soslu haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara Öğün: İki adet domates
Akşam Yemeği: Bir kase haşlanmış esmer pirinç
6. Gün
Kahvaltı: Yarım kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara Öğün: İki adet domates iki su bardağı su
Öğle: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 su bardağı su
Akşam: Bir su bardağı limonlu su
Son ara Öğün: Bir kase salata, 1 su bardağı su
7. Gün
Kahvaltı: Yarım kase haşlanmış esmer pirinç ve 2 su bardağı su
Ara Öğün: İki adet domates, iki su bardağı su
Öğle: Bir kase haşlanmış esmer pirinç, salata, 2 su bardağı su
Ara Öğün: İki adet salatalık
Akşam Yemeği: Bir su bardağı limonlu su
Son ara Öğün: Bir kase salata, bir su bardağı su
7 günlük yoğurt diyetiyle de kısa sürede yağ yakımı sağlayabilir ve kilo verebilirsiniz!
1. Gün
Kahvaltı: 1 kase yağsız ev yoğurdu, Şekersiz çay
Ara öğün: 1 tane elma veya muz
Öğle: 1 tabak sebze çorbası, 1 kase ev yoğurdu
Ara öğün: 1 bardak çay ve meyve doğranmış yoğurt (1 tabakta)
Akşam: 1 tabak sebze yemeği (kabaklama veya bamya olabilir), 1 tabak sebze çorbası, 1 kase ev yoğurdu
Ara Öğün: 2 tane kuru incir
2. Gün
Kahvaltı: 2 kaşık yulafla beraber 1 tabak ev yoğurdu
Ara öğün: 1 adet meyve, 6-7 tane badem
Öğle: 1 kase çorba, 1 kase ev yoğurdu
Ara öğün: 1 bardak çay ve meyve doğranmış 1 kase ev yoğurdu
Akşam: 150 gram yağsız tavuk haşlama, mercimek çorbası, 1 dilim ekmek
Ara Öğün: 4-5 tane fındık
3. Gün
Kahvaltı: 1 tane haşlanmış patates ve 1 kase ev yoğurdu
Ara öğün: 1 bardak şekersiz çay, 1 tane meyve, 1 kase ev yoğurdu
Öğle: Etli sebze yemeği (150 gram), 1 kase ve yoğurdu, 150 gram meyve salatası
Ara öğün: 1 tane şekersiz kahve, 1 kase yağsız ev yoğurdu
Akşam: 1 tabak mercimek çorbası ve yeşillikli salata (1 tabak), 1 kase ev yoğurdu
Ara öğün: 2 tane incir, 2 tane kuru kayısı
4. Gün
Kahvaltı: 1 kase ev yoğurdu, 2 yemek kaşığı yulaf, 1 bardak şekersiz çay
Ara öğün: 1 tane meyve, 1 bardak şekersiz çay
Öğle: 150 gram ızgarada tavuk, 1 tabak mercimek çorbası, 1 kase ev yoğurdu
Ara öğün: 1 bardak kahve, 1 tane meyve
Akşam: 1 kase mercimek çorbası, 1 kase mevsim salatası, 1 kase ev yoğurdu
Ara öğün: 3 adet kuru kayısı
5. Gün
Kahvaltı: 1 su bardağı su, 1 fincan şekersiz çay, 1 tane haşlanmış patates
Ara öğün: 4 tane fındık
Öğle: 1 tabak etli sebze yemeği, 1 kase sebze çorbası, 1 kase ev yoğurdu
Ara öğün: 1 bardak çay, 1 tane muz
Akşam: Izgarada yağsız 150 gram balık, çorba (1 kase), 1 kase yağsız ev yoğurdu
Ara öğün: 3 tane kuru incir
6. Gün
Kahvaltı: 1 bardak limonlu ılık su, 1 kase yağsız ev yoğurdu, 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün: 1 adet meyve
Öğle: 1 tabak sebze çorbası, 1 kase yağsız ev yoğurdu, 1 kase domatesli salata
Ara öğün: 4 tane kuru üzüm
Akşam: Sebze çorbası 1 tabak, 1 tane haşlanmış patates, 1 kase yağsız ev yoğurdu
Ara öğün: 3 tane kuru kayısı
7. Gün
Kahvaltı: 1 bardak şekersiz çay, 1 bardak limonlu su, 1 kase ev yoğurdu (150 gram)
Ara öğün: 3-4 tane fındık, 2-3 tane ceviz
Öğle: Mercimek çorbası, 1 dilim tam buğday ekmeği, yağsız ev yoğurdu (1 kase)
Ara öğün: 4 tane badem, 1 kase ev yoğurdu
Akşam: Yoğurtlu çorba (1 tabak), 1 dilim tam buğday ekmeği
Ara öğün: 2-3 tane ceviz