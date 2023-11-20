Bu hastalığa sahip olanlar grip ve zatürre aşısı olmalı!

Yağmurlar yağmaya başladı ve havada her geçen gün daha da soğuyor. Soğuk havalarda hasta olmamak mümkün değil. Hastalıktan korunmak için başvurulan yöntemlerin başında gelen grip ve zatürre aşısı için vatandaşa uzman doktordan uyarılar geldi.Detaylar haberimizde…







HEM GRİP HEM DE ZATÜRRE AŞISI OLMALISINIZ! BU HASTALIĞINIZ VARSA AMAN DİKKAT. UZMAN İSİM KONU HAKKINDA UYARIDA BULUNDU

Grip ve zatürreye karşı en etkili koruyucu önlem aşıdır. Özellikle kardiyovasküler hastalığınız varsa hem grip hem de zatürre aşısı yaptırmalısınız. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Hayati Deniz, bu konuyla ilgili önemli bilgiler paylaşarak bir uyarıda bulundu.

Özellikle soğuk kış aylarında kalp-damar hastalığından ölümlerin sayısı önemli ölçüde artıyor.

Araştırmalar, gribe yakalandıktan sonraki üç gün ile üç ay arasında kalp krizi geçirme riskinizin beş kat arttığını gösteriyor. Kalp hastalığı olan kişilerin bu dönemde hem grip hem de zatürre aşılarını yaptırmaları gerekmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Hayati Deniz uyarıyor: "Okullar açılıp sezon ilerledikçe grip enfeksiyonları da giderek yaygınlaşıyor." Öksürük, yüksek ateş, eklem ağrıları, iştah kaybı, bulantı, kusma ve ishal belirtileri olabilir. "Grip enfeksiyonu çok ciddi semptomlara neden olabiliyor ve çoğu zaman 3-4 günden 10 güne kadar günlük yaşamı etkiliyor.

Dr. Hayati Deniz. "Ayrıca, kalp-damar hastalıkları dünya çapında hastalıklara bağlı ölümlerin önde gelen nedenidir. Özellikle soğuk kış aylarında kalp-damar hastalıklarından ölümler önemli ölçüde artmaktadır" dedi.

Deniz, şöyle konuştu: Deniz, "Kış aylarında kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerdeki artış, soğuğun damarlarda yaptığı büzüşme etkisinin, daralmış damarları etkilemesine bağlı olabileceği gibi, griple artan vücuttaki iltihabi durumun kalp damarlarında da belirgin hale gelmesi ve kalp krizini tetiklemesi sonucunda da olabilir” ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ RİSKİ ARTIYOR

Çalışmalar, gribe yakalandıktan sonraki üç gün ile üç ay arasında kalp krizi riskinin beş kat arttığını göstermiştir.

Yüksek tansiyon, şeker hastalığı ve sigara içenlerin kalp krizi riski yüksektir. Bu kişilerde gribe yakalanma riski daha da yüksektir.

Gripten kaynaklanan ölümlerin çoğu kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanmaktadır, bu nedenle 60 yaşın üzerindeki kişiler ve bilinen kalp hastalığı olan kişiler, eğer influenzaya yakalanmışlarsa özellikle yakından izlenmelidir.

“Gribin kalp krizi ve inme gibi kalp damar hastalıklarının artısında nasıl rol oynadığına ilişkin farklı teoriler var” diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Deniz, “Grip enfeksiyonunun vücutta yarattığı iltihabi durumun, damarların iç duvarını döşeyen örtüyü bozduğunu ve bunun yırtılması sonucu pıhtılaşmanın kolaylaşmasıyla damarın tıkandığı düşünülür” diyor.

Profesör Deniz şöyle diyor: "Bir diğer fikir de, vücudun bağışıklık sisteminin grip virüsüne karşı salgıladığı koruyucu maddelerin, kan damarlarının iç yüzeylerinde hasara neden olmasıdır." vücutta. . Grip virüsüyle mücadelede şu anda kullandığımız silahların alternatifi yok. Gripten korunma konusunda uyarılara uyup grip aşısı olursanız, sadece gripten değil, kalp ve kan damarlarınıza verdiği zararlardan da korunmuş olursunuz. Hastalarımız sıklıkla şunları söylüyor: “Aşılar da virüstür.” Bu kalp krizine neden olmaz mı? sorularını yöneltiyorlar. Ancak yapılan araştırmalar aşı sonrasında kalp krizi sıklığının artmadığını gösterdi. Üstelik ciddi bir yan etki de gözlenmedi. "Kalp hastaları bu dönemde kendilerini korumayı ve aşı olmayı unutmamalı" diye uyarıyor.

ZATÜRRE AŞISI ÖNEMLİ

Profesör Hayati Deniz, "En önemlisi bu dönemde kalp hastalarına hem grip hem de zatürre aşısını öneriyoruz." dedi. "Grip aşısı her yıl yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından da belirleniyor ve eczanelerde bulunuyor. Zatürre aşısı da beş yılda bir yapılıyor. Zatürre oluyorsunuz" diyor.

Deniz, şöyle konuştu: "Zatürre oluştuğunda hastaneye yatış ve ölüm oranları hızla artıyor. Bu bağlamda zatürre aşısının aşı olmadığını vurguluyoruz. Bazı kişiler virüse karşı ön yargılı oluyor ve aşı olmuyor. Grip aşısı olsanız bile Grip olmanızı tamamen engellemez ama gribe yakalansanız bile sadece hafif bir tedavi gerektirecektir." dedi

KİMLER AŞI OLMALI

Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığı olan kalp hastaları

Kalp kapağı hastaları

Ameliyat geçirmiş kalp hastaları

Doğuştan kalp hastaları

Sağlıklı çocukların aşıya ihtiyacı yoktur. Risk olması halinde kreş ve anaokullarında da toplu aşılar yapılabiliyor. Aksi takdirde bunu yapmanıza gerek yoktur.

Bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklar, prematüre bebekler, düşük kilolu veya fazla kilolu bebekler, özellikle doğuştan veya edinilmiş kalp hastalığı veya anormallikleri olmak üzere kalıcı hastalığı veya engeli olan çocuklar ve 6 aydan 5 yaşına kadar olan çocuklara aşı yapılması önerilir.

Bu çocuklarda üst solunum yolu hastalıkları sık görülür. Solunum yolu hastalıkları hem dünyada hem de ülkemizde beş yaş altı çocuklarda ikinci önde gelen ölüm nedenidir.

Bu çocukların etrafındakilere de aşı yapılması önerilir.

Örnekler: anneler, babalar, bebeklerin bakımını üstlenen kişiler.

Kanser hastalarına aşı öneriliyor.

Ayrıca kalp hastalığı, diyabet ve böbrek hastalığı gibi durumlar açısından risk altında olan kişilere de aşı yapılması önerilir.